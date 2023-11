Γάζα: Στις πύλες του νοσοκομείου Αλ Σίφα οι Ισραηλινοί

Ισραηλινά άρματα μάχης είναι παραταγμένα προ των πυλών του Αλ Σίφα, του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας, το οποίοι τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Αμερικανοί χαρακτηρίζουν στρατηγικό κρησφύγετο της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 10.000 Παλαιστίνιοι (ασθενείς, προσωπικό, εκτοπισμένοι από τις μάχες) είναι στοιβαγμένοι στο νοσοκομείο, περισσότεροι κατά τους αξιωματούχους της Χαμάς. «Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη», είναι «απάνθρωπη», τόνισαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF).

O Τζο Μπάιντεν καλεί να «προστατευθεί» η δομή υγείας και τα ισραηλινά στρατεύματα να δείξουν αυτοσυγκράτηση, καθώς παραμένουν χιλιάδες άμαχοι παγιδευμένοι εκεί.

«Ελπίζω και αναμένω» ότι ο ισραηλινός στρατός θα επιδείξει προσοχή στην επιχείρησή του στο Σίφα, δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, προτού προσθέσει πως το νοσοκομείο αυτό «πρέπει να προστατευτεί».

Εδώ και μέρες διεξάγονται συγκρούσεις γύρω από το νοσοκομείο ανάμεσα σε τρομοκράτες της Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος κατηγορεί την οργάνωση ότι έχει εγκαταστήσει υποδομές σε δίκτυο σηράγγων κάτω από το νοσοκομείο και χρησιμοποιεί τους ασθενείς και τους εκτοπισμένους σαν «ανθρώπινες ασπίδες».

Σκοπός του ισραηλινού στρατού, είναι «να απομακρύνουμε εσπευσμένα τον κόσμο (…) όσο περισσότερους είναι δυνατό», είπε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο εκπρόσωπος του, Πίτερ Λέρνερ.

«Δεν έχουμε ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τρόφιμα στο νοσοκομείο», είπε γιατρός των MSF. «Κόσμος θα πεθάνει τις επόμενες ώρες χωρίς μηχανήματα τεχνητής υποστήριξης της αναπνοής σε λειτουργία», πρόσθεσε,

Ο υφυπουργός Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, Γιούσεφ Αμπού Ρις, δήλωσε τη Δευτέρα πως «επτά βρέφη που είχαν γεννηθεί πρόωρα» και «27 ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας» πέθαναν από το Σάββατο εξαιτίας της διακοπής της ηλεκτροδότησης στο νοσοκομείο.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τη Δευτέρα πως συντονίζουν τη μεταφορά θερμοκοιτίδων στη Λωρίδα της Γάζας ώστε να καταστεί δυνατή η απομάκρυνση νεογέννητων.

We are doing everything we can to minimize harm to civilians, assist in evacuation, and facilitate the transfer of medical supplies and food.

Our war is not with the people of Gaza. pic.twitter.com/YQZVcUmwx4

— Israel Defense Forces (@IDF) November 14, 2023