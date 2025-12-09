Κομισιόν: «Συνήθης διαδικασία» η επιστολή στην Αθήνα για το SAFE – Κανένα θέμα απόρριψης του ελληνικού σχεδίου

Ως «φυσιολογική διαδικασία» στο πλαίσιο της αξιολόγησης των εθνικών προγραμμάτων του μηχανισμού SAFE, χαρακτηρίζει η Κομισιόν την επιστολή με την οποία ζητείται από την Αθήνα η εκ νέου υποβολή του ελληνικού σχεδίου αξιοποίησης του προγράμματος – επιστολή που «ξύπνησε» και τους πάντα έτοιμους σε τέτοιες περιπτώσεις, κονδυλαγράφους-«ειδικούς αμυντικολόγους», δίνοντας παράληλα και το έναυσμα πολιτικής αντιπαράθεσης.

Συγκεκριμένα, με την επιστολή της στις 5 Δεκεμβρίου (δείτε τη κάτω), η Task Force του ευρωπαϊκού προγράμματος, ζήτησε την εκ νέου υποβολή του σχεδίου αξιοποίησης του SAFE, λόγω… υπέρβασης προϋπολογισμού.

Και αυτό διότι το ελληνικό σχέδιο περιελάμβανε 22 προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 2,819 δισ. ευρώ, ενώ όπως επαναλαμβάνεται και στο σχετικό έγγραφο, το διαθέσιμο από τις Βρυξέλλες ποσό ανέρχεται σε 787 εκατ. ευρώ.

Απαντώντας την Τρίτη σε σχετική ερώτηση που του έγινε για το θέμα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα Αμυνας, Τιερί Ρενιέ, εξήγησε ότι «όταν η Επιτροπή έχει απορίες σχετικά με ένα εθνικό σχέδιο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, απευθύνεται στις εθνικές αρχές για να ζητήσει διευκρινίσεις». Και «αυτό -είπε- αποτελεί μια απολύτως φυσιολογική διαδικασία».

Ο εκπρόσωπος απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, με την επισήμανση ότι πρόκειται για «εξαιρετικά ευαίσθητες» αμυντικές επενδύσεις, ξακαθαρίζοντας ωστόσο ότι «κανένα εθνικό σχέδιο δεν έχει απορριφθεί».

Σε ερώτηση για το αν αναμένεται καθυστέρηση στην αξιολόγηση του ελληνικού σχεδίου και, κατά συνέπεια, στην πρώτη εκταμίευση του 15% των εγκεκριμένων δανείων, ο Ρενιέ έκρινε πως είναι ακόμη νωρίς για να μιλήσουμε για καθυστερήσεις».

Η Επιτροπή, συνέχισε στην απάντησή του, εξετάζει κατά πόσο τα εθνικά σχέδια συμμορφώνονται με τα κριτήρια του κανονισμού, όπως: τη συμμετοχή τουλάχιστον τριών χωρών, τις προσωρινές κατανομές της Επιτροπής και τον αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα των επενδύσεων. «Για αυτόν τον λόγο διεξάγουμε διμερείς συζητήσεις με τα κράτη μέλη. Δεν θα ποσοτικοποιήσω τα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί στα σχέδια. Πρόκειται για μια συνηθισμένη διαδικασία», επανέλαβε.

Σημειώνεται ότι πέρα από την έγκριση εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας, στο ΚΥΣΕΑ της Τρίτης υπό τον Πρωθυπουργό, έγινε επίσης ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE με βάση τον εγκεκριμένο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036.

Στις 9 Σεπτεμβρίου – υπενθυμίζεται- η Επιτροπή ενέκρινε την προσωρινή κατανομή των κονδυλίων του SAFE, συνολικού ύψους 150 δισ. ευρώ. Για την Ελλάδα εγκρίθηκε ποσό 787,67 εκατ. ευρώ, έναντι των 1,2 δισ. ευρώ που είχε αιτηθεί στα τέλη Ιουλίου. Την 1η Δεκεμβρίου, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει 19 εθνικά σχέδια επενδύσεων, μεταξύ των οποίων και το ελληνικό, και ανακοίνωσε ότι η ανάλυση και αξιολόγησή τους θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου – ενδεχομένως και περισσότερο. Εφόσον υπάρξει θετική αξιολόγηση, η Επιτροπή θα ζητήσει από το Συμβούλιο της ΕΕ την έγκριση κάθε εθνικού σχεδίου, ώστε να προχωρήσει η πρώτη εκταμίευση.

