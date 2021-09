Καλιφόρνια: Τύλιξαν με κουβέρτα πυρόσβεσης το μεγαλύτερο δέντρο του κόσμου

Οι τρομακτικές πυρκαγιές που πλήττουν εδώ και εβδομάδες την Καλιφόρνια στις ΗΠΑ απειλούν πια τις υπέροχες σεκόγιες, τα τεράστια υπεραιωνόβια δέντρα που βρίσκονται στο εθνικό πάρκο στη Σιέρα Νεβάδα.

Με τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά το σημείο όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο δέντρο του κόσμου που έχει πάρει το όνομα «General Sherman» –από τον στρατηγό του Αμερικανικού Εμφυλίου Γουίλιαμ Σέρμαν– οι πυροσβέστες έστησαν μια τεράστια επιχείρηση αναχαίτισης της φωτιάς, προκειμένου να διασώσουν το γιγαντιαίων διαστάσεων κωνοφόρο δέντρο.

Όπως ανέφερε και η Telegraph, μέλη του πυροσβεστικού σώματος τύλιξαν μία ανθεκτική στις φλόγες «κουβέρτα» κατασκευασμένη από αλουμίνιο στη βάση του δέντρου.

Αυτό το δάσος αποτελείται από περίπου 2.000 σεκόγιες, από κωνοφόρα δέντρα δηλαδή που η διάρκεια ζωής τους ξεπερνά τα 1.000 έτη. Το δέντρο «General Sherman» είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο με ύψος που αγγίζει τα 84 μέτρα., σύμφωνα με την Υπηρεσία του Εθνικού Πάρκου.

Firefighters are wrapping fire-resistant blankets around ancient trees as blazes tear through #California‘s #Sequoia National Park #UnitedStates #Wildfires #CaliforniaWildfires

READ: https://t.co/L7rKcJqpWA pic.twitter.com/6KSOsdSM2E

