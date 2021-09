Ολλανδία: Τοξοβόλος σημάδευε περαστικούς από το μπαλκόνι του – Δύο νεκροί

Τρόμος στο Αλμελο της Ολλανδίας, όταν άνδρας, οπλισμένος με τόξο (βαλλίστρα), βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του και άρχισε να σημαδεύει περαστικούς.

Συμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό από τα βέλη του τοξοβόλου έπεσαν νεκροί δύο άνθρωποι, ενώ δύο ακόμη έχουν τραυματιστεί. Αλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα θύματα φέρουν τραύματα από μαχαίρι και ότι παραμένει αδιευκρίνιστο αν όντως ο άνδρας χρησιμοποίησε τη βαλλίστρα.

Video of man who shot two people dead with his crossbow in #Almelo #Netherlands this morning. Two people, including the suspect, are injured. pic.twitter.com/nZ2hfgOkzf

— Heuvelrug Intelligence (@HillridgeOSINT) September 17, 2021