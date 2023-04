Εleni Κounalakis for Governor: μια Ελληνοαμερικανίδα για την Καλιφόρνια

Την απόφασή της να θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ανακοίνωσε η ελληνοαμερικανίδα αντικυβερνήτης της Πολιτείας, Ελένη Κουναλάκη.

«Θέτω υποψηφιότητα για να γίνω η επόμενη κυβερνήτης της σπουδαίας Πολιτείας της Καλιφόρνιας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, η 57χρονος πολιτικός των Δημοκρατικών. Αν τα καταφέρει, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει τη θέση αυτή στην Καλιφόρνια.

«Ως περήφανη μητέρα, κόρη, συνήγορος και ηγέτης, γνωρίζω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Καλιφορνέζοι και έχω την εμπειρία και την τόλμη να φέρω ουσιαστική αλλαγή στην αγαπημένη μου Πολιτεία. Θα αγωνιστώ σθεναρά για να οικοδομήσω ένα μέλλον όπου όλοι, ανεξαρτήτως φυλής, τάξης ή μεταναστευτικού καθεστώτος, θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και δυνατότητες που είχαμε εγώ και η οικογένειά μου» τόνισε η ομογενής πολιτικός.

«Είμαι περήφανη κόρη της Καλιφόρνιας και η ιστορία της οικογένειάς μου είναι γνωστή στην Πολιτεία μας. Μεγάλωσα ως κόρη έλληνα μετανάστη (του Αγγελου Τσακόπουλου) και όπως πολλές άλλες οικογένειες, είχαμε ένα ταπεινό ξεκίνημα. Στα αδέλφια μου και σε μένα υπενθυμίζαμε καθημερινά πόσο τυχεροί ήμασταν που είχαμε τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτή η χώρα» σημείωσε.

Today I'm launching my campaign to become the next Governor of the great state of CA.

My family & I owe everything to our state. I will fight fiercely to make sure EVERY Californian has the chance to walk the path of the CA dream just like I have. Join us https://t.co/GsduKIRPpf pic.twitter.com/amb5pwxOKo

— Eleni Kounalakis (@EleniForCA) April 24, 2023