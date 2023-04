O κύβος ερρίφθη: Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2024

Δίνοντας ένα τέλος σε ένα μικρό πολιτικό σίριαλ που απασχόλησε τις ΗΠΑ, και παρά τις ενστάσεις για το προχωρημένο της ηλικίας του, ο Τζο Μπάιντεν, 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στο ύπατο αξίωμα, στις εκλογές του Νοεμβρίου 2024.

Εφόσον επανεκλεγεί ο Μπάιντεν θα είναι 86 ετών όταν ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο. Το μήνυμά του απευθύνεται ωστόσο στην ψυχή του μέσου Αμερικανού, του ανθρώπου της εργασίας και του αμερικανικού ονείρου: «let’s finish the job», να τελειώσουμε τη δουλειά.

Ο Μπάιντεν, δηλαδή η ομάδα που τρέχει την εκστρατεία του, ανήρτησε ένα βίντεο 184 δευτερολέπτων στα social media. Βασικό του θέμα και πάλι η υπεράσπιση της δημοκρατίας, απέναντι προφανώς στον τραμπισμό, τον οποίο νίκησε το 2020 και με τον οποίο, κατά τα φαινόμενα, θα αντιπαρατεθεί και το 2024. «Η μάχη για την ψυχή του έθνους μας δεν έχει τελειώσει», το μήνυμά του.

«Κάθε γενιά έχει μια στιγμή που πρέπει να ορθώσει το ανάστημά της για τη δημοκρατία. Να ορθώσει το ανάστημά της για τις βασικές ελευθερίες. Αυτή είναι η δική μας στιγμή. Γι’ αυτό θα διεκδικήσω την επανεκλογή μου ως προέδρου των ΗΠΑ. Ελάτε μαζί μας. Να τελειώσουμε τη δουλειά», σημείωσε στον προσωπικό λογαριασμό του ο Τζο Μπάιντεν.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023