Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το λιμάνι του Ντουμπάι

Μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε αργά την Τετάρτη στο Ντουμπάι, στο λιμάνι της πόλης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με tweet της κυβερνητικής υπηρεσίας Τύπου, πυρκαγιά ξέσπασε πάνω σε φορτηγό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Τζεμπέλ Αλί, στον μεγαλύτερο κόμβο μεταφόρτωσης στην Μέση Ανατολή.

Δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του Ντουμπάι έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς τραυματίες.

#BREAKING: Al-Arabiya: An explosion in a commercial vessel in the port of Jebel Ali in Dubai. Flames seen from the distance. pic.twitter.com/McvhCLsoQc

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 7, 2021