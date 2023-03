Ισπανία: Εκκληση στην Παναγία των Καταιγίδων για την πολυπόθητη βροχή

Μετά από το εφιαλτικό καλοκαίρι του 2022 με χιλιάδες πυρκαγιές να καταστρέφουν τεράστιες εκτάσεις στη χώρα, η Ισπανία αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες ξηρασίες της, καθώς ο χειμώνας δεν έφερε τις βροχοπτώσεις που όλοι ήλπιζαν.

Ηδη ξεκίνησαν οι δασικές πυρκαγιές, καθώς περισσότερα από 40.000 στρέμματα έχουν καεί στην ανατολική Ισπανία, στην επαρχία της Καστεγιόν, αναγκάζοντας 1.500 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στην περιοχή, που βρίσκεται βόρεια της Βαλένθια, επιχειρούν 700 πυροσβέστες, αεροπλάνα και ελικόπτερα.

VIDEO: Some 700 firefighters are battling Spain's first major forest fire of the year, which is raging out of control 48 hours after it began. pic.twitter.com/vgid9vxes6 — AFP News Agency (@AFP) March 26, 2023

Στο ορεινό χωριό Λ’Εσπουνιόλα, της επαρχίας, οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση καθώς δεν έχει βρέξει εδώ και τρία χρόνια. Για αυτό αποφάσισαν να καταφύγουν στα Θεία, και συγκεκριμένα στην Παναγία των Καταιγίδων, που εορτάζεται στην περιοχή.

Την Κυριακή, περισσότεροι από 500 κάτοικοι συμμετείχαν σε λιτανεία στον ομώνυμο ναό ζητώντας την παρέμβαση της Παναγίας για να βρέξει.

Farmers in drought-stricken Spain are turning to a time-honored tradition: praying to Our Lady of the Torrents for rainfall.https://t.co/MuZ1FiTMJw — NBC New York (@NBCNewYork) March 27, 2023

Ο Ζοσέπ Σέρα, που καλλιεργεί σιτηρά και έχει φάρμα με κοτόπουλα στο χωριό, δήλωσε απελπισμένος, μιλώντας στην El Pais. «Την περασμένη Παρασκευή, έστειλα μήνυμα σε μία ομάδα στο WhatsApp, λέγοντας ότι πρέπει να δοκιμάσουμε τα πάντα για να βρέξει, αλλιώς θα καταστραφούμε».

Ο Λόρενθ Τορεμπαντέγια, αγρότης στον οποίο ανήκει η γη γύρω από τον ναό, είπε ότι έχει να γίνει λιτανεία εκεί εδώ και 40 χρόνια.

Residents carry a statue of the Our Lady of the Torrents, a virgin historically associated with drought, in l'Espunyola, March 26, 2023. Farmers took part in a procession asking for rain and divine intervention in solving the earthly crisis. pic.twitter.com/S2kqFGNqEP — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 26, 2023

Στο πλευρό των κατοίκων έσπευσε ο μητροπολίτης της Σολσόνα, που πρωτοστάτησε στη λιτανεία, με τους πιστούς να μεταφέρουν το άγαλμα της Παναγίας από την εκκλησία στο χωριό.

Οι δεξαμενές στην Καταλονία είναι γεμάτες μόνο κατά το ένα τέταρτο της χωρητικότητάς τους, υποχρεώνοντας τις αρχές να εφαρμόσουν αυστηρούς περιορισμούς στην κατανάλωση νερού, σε μία περιοχή με έξι εκατομμύρια κατοίκους.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News