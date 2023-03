ΗΠΑ: Το πρώτο βέτο του Τζο Μπάιντεν σε νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικανών

Ο Τζο Μπάιντεν έκανε για πρώτη φορά στη θητεία του χρήση του προεδρικού βέτο, απορρίπτοντας νόμο που πρότειναν οι Ρεπουμπλικανοί.

Ο νόμος περιόριζε τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια βάσει των οποίων λαμβάνονται αποφάσεις για επενδύσεις των συνταξιοδοτικών ταμείων.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το κείμενο, το οποίο απορρίπτει τον συνυπολογισμό περιβαλλοντικών κριτήριων, κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων διακυβέρνησης (ESG για συντομία) στις οικονομικές αποφάσεις, απειλούσε «την αποταμίευση για τις συντάξεις καθιστώντας παράνομη την συνεκτίμηση των παραγόντων κινδύνου».

Το νομοσχέδιο έβαζε στο στόχαστρο μέτρο που τέθηκε σε εφαρμογή από το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας τον Ιανουάριο, το οποίο προβλέπει τον συνυπολογισμό των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή, καθώς και άλλα κοινωνικά κριτήρια στη λήψη αποφάσεων για επενδύσεις των ταμείων.

Οι επενδύσεις αυτές γίνονται σε εταιρείες που αποδεδειγμένα δεν συμβάλλουν στην επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής και διακρίνονται για την άριστη εταιρική τους διακυβέρνηση.

I just vetoed my first bill.

This bill would risk your retirement savings by making it illegal to consider risk factors MAGA House Republicans don't like.

Your plan manager should be able to protect your hard-earned savings — whether Rep. Marjorie Taylor Greene likes it or not. pic.twitter.com/PxuoJBdEee

— President Biden (@POTUS) March 20, 2023