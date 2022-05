ΗΠΑ: 15 νεκροί από πυροβολισμούς σε δημοτικό σχολείο του Τέξας

Δεκαπέντε άνθρωποι, 14 παιδιά και ένας ενήλικας, βρήκαν τον θάνατο από επίθεση ενόπλου σε δημοτικό σχολείο της κοινότητας Ουβάλντε, στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας.

Ο δράστης «σκότωσε με φρικτό και παράλογο τρόπο 14 μαθητές και έναν δάσκαλο», δήλωσε ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Αμποτ, προσθέτοντας ότι ο 18χρονος δράστης είναι επίσης νεκρός.

Ο 18χρονος Σαλβαντόρ Ράμος, μαθητής σε λύκειο της περιοχής, φέρεται να σκότωσε τη γιαγιά του προτού εισβάλει στο δημοτικό σχολείο και αρχίσει να πυροβολεί σκορπώντας τον θάνατο, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και αναμεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η κοινότητα Ουβάλντε βρίσκεται περίπου 130 χιλιόμετρα δυτικά του Σαν Αντόνιο.

BREAKING: Uvalde, Texas, elementary school shooting:

– 14 students, 1 teacher killed, per governor Gov. Abbott

– Suspect, local 18-year-old high school student, is dead

– Suspect also shot his grandmother

More: https://t.co/VCKVKoRdub pic.twitter.com/c56SVy7dBu

— ABC News (@ABC) May 24, 2022