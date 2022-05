Κυκλωτική κίνηση των Ρώσων στο Ντονμπάς

Τα ρωσικά στρατεύματα απέχουν μόλις 25 χιλιόμετρα από την περικύκλωση επίλεκτων ειδικών δυνάμεων της Ουκρανίας στο Ντομπάς, σε μία εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία σημαντική νίκη για τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως προειδοποίησε μάλιστα το βρετανικό Υπουργείο Αμυνας την Τρίτη, η κατάληψη της περιοχής του Σεβεροντονιέτσκ από τη Ρωσία θα θέσει ολόκληρη την περιφέρεια Λουχάνσκ υπό ρωσική κατοχή. Σημειώνεται πως στην επιχείρηση αυτή έχει δοθεί το περισσότερο βάρος επί του παρόντος, ωστόσο αποτελεί μόνο ένα μέρος της ρωσικής εκστρατείας για την κατάληψη του Ντονμπάς.

«Η Ρωσία αύξησε την ένταση των επιχειρήσεων της στο Ντονμπάς καθώς επιδιώκει να περικυκλώσει το Σεβεροντονιέτσκ, το Λίσσανσκ και τη Ρουμπίζνε. Προς το παρόν, ο βόρειος και ο νότιος άξονας αυτής της επιχείρησης χωρίζεται από περίπου 25 χιλιόμετρα (16 μίλια) εδάφους που ελέγχονται από την Ουκρανία», κατά την ίδια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, πάντα, το οποίο εκδίδει τακτικό ενημερωτικά δελτία επί των εξελίξεων στο πεδίο των μαχών, η ουκρανική αντίσταση υπήρξε ισχυρή και το Κίεβο «πιθανότατα διατηρεί αποτελεσματική διοίκηση και έλεγχο αυτού του μετώπου».

Από την άλλη, οι ρωσικές δυνάμεις σημείωσαν σημαντική πρόοδο, η οποία οφείλεται εν μέρει στη χρήση πολλών αρμάτων πυροβολικού.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 May 2022

