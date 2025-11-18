«Ιnternal Server Error»: Γιατί «έπεσε» το Χ και δεκάδες άλλες ιστοσελίδες;

Μεσημέρι Τρίτης. Χιλιάδες χρήστες του Διαδικτύου επιχειρούν να μπουν σε ιστοσελίδες και ενημερωτικούς ιστοτόπους, αλλά αντίι για το περιεχόμενό τους, αντικρίζουν το μήνυμα «internal server error» και τη σύσταση να δοκιμάσουν ξανά μετά από λίγα λεπτά.

Ανάμεσα στις σελίδες που επηρεάστηκαν, αυτή του Χ, μέχρι και το Down Detector – η ίδια η πλατφόρμα που παρακολουθεί τις διακοπές υπηρεσιών στο Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα πρόβλημα οφείλεται σε εκτεταμένο τεχνικό πρόβλημα στην Cloudflare, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υποδομών του Ιντερνετ παγκοσμίως που μέσω του δικτύου της επιταχύνει τη φόρτωση των ιστοσελίδων, προστατεύει από απειλές όπως οι επιθέσεις DDoS και βελτιστοποιεί την απόδοσή του.

Βασικές υπηρεσίες Cloudflare: Δίκτυο Παράδοσης Περιεχομένου (CDN): Η Cloudflare αποθηκεύει προσωρινά το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας (όπως εικόνες, κείμενα κ.λπ.) σε πολλούς διακομιστές παγκοσμίως. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο από τον πλησιέστερο διακομιστή, μειώνοντας τον χρόνο φόρτωσης.

Ασφάλεια: Παρέχει προστασία από διάφορες κυβερνοεπιθέσεις, όπως επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DDoS), με λειτουργίες όπως τείχος προστασίας και αποκλεισμό κακόβουλων IP. Ασφαλής σύνδεση: Προσφέρει δωρεάν SSL πιστοποιητικά, επιτρέποντας την κρυπτογραφημένη σύνδεση μεταξύ του χρήστη και της ιστοσελίδας. DNS: Παρέχει μια γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία επίλυσης ονομάτων τομέα (DNS). Αντίστροφος διαμεσολαβητής(reverse proxy): Λειτουργεί ως ενδιάμεσος ανάμεσα στους επισκέπτες και τον διακομιστή μιας ιστοσελίδας, διαχειρίζοντας την κίνηση δεδομένων και βελτιστοποιώντας την απόδοση και την ασφάλεια.

Η ίδια η Cloudflare επιβεβαίωσε το τεχνικό πρόβλημα, χωρίς να δώσει άμεσα λεπτομέρειες για τα αιτία, λέγοντας απλώς ότι το ερευνά:

«Εξετάζουμε ένα ζήτημα που πιθανόν επηρεάζει πολλούς πελάτες μας», ανέφερε σε επίσημη ενημέρωση, παραπέμποντας σε νεότερη ανακοίνωση όταν συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία.

