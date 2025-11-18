Ο Τομ Κρουζ πήρε επιτέλους Οσκαρ

Μετά από τρεισήμισι δεκαετίες αναμονής, ο σούπερ σταρ του Χόλιγουντ, Τομ Κρουζ, κέρδισε επιτέλους το πρώτο του Οσκαρ. Ο 63χρονος ηθοποιός και παραγωγός ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην ετήσια ειδική τελετή των τιμητικών βραβείων (Governor’s Awards) που διοργανώνει η κινηματογραφική ακαδημία στο Λος Αντζελες, μαζί με την τραγουδίστρια και φιλάνθρωπο, Ντόλι Πάρτον, τη χορογράφο Ντέμπι Αλεν και τον σκηνογράφο Γουίν Τόμας.

«Το σινεμά δεν είναι απλά η δουλειά μου, είναι ο ίδιος μου ο εαυτός», δήλωσε ο τετράκις υποψήφιος για το χρυσό αγαλματάκι σταρ, μετά τη βράβευσή του, αναφερόμενος στη λατρεία του για την τέχνη του κινηματογράφου, όπως μετέδωσε το BBC.

Ο πρωταγωνιστής του «Top Gun» και της «Επικίνδυνης Αποστολής» απέτισε φόρο τιμής στους κινηματογραφιστές μπροστά και πίσω από την κάμερα, στους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια της 45ετούς έως τώρα καριέρας του, καθώς και στη δύναμη του κινηματογραφικού μέσου.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή, ο Κρουζ χειροκροτήθηκε από το όρθιο κοινό για περίπου ένα λεπτό, με «γιγαντες» του σινεμά, όπως ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ, να τον αποθεώνουν. Ο μεξικανός Αλεχάντρο Ινιαρίτου, που τον σκηνοθετεί στην επόμενη ταινία του, απένειμε το βραβείο στον ηθοποιό.

«Ο κινηματογράφος με ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Με βοηθά να εκτιμώ και να σέβομαι τη διαφορετικότητα, μου δείχνει την κοινή μας ανθρώπινη φύση. Στις αίθουσες, από όπου κι αν προερχόμαστε, γελάμε, συγκινούμαστε, ονειρευόμαστε μαζί – αυτή είναι η δύναμη αυτής της μοναδικής τέχνης», είπε ο Κρουζ.

Τέλος, συμπλήρωσε με νόημα: «Αυτός είναι ο λόγος που το σινεμά είναι τόσο σημαντικό, γι’ αυτό λέω ότι ο κινηματογράφος δεν είναι απλά η δουλειά μου, είναι ο ίδιος μου ο εαυτός».

Ο Κρουζ έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1981 και έκτοτε έχει προταθεί για το Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου στις ταινίες «Γεννημένος την 4η Ιουλίου» και «Τζέρι Μαγκουάιρ», και για το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στη δραματική ταινία «Μανόλια» – ενώ είχε και υποψηφιότητα ως παραγωγός για το «Top Gun: Maverick».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών επέλεξε τον Κρουζ για την «απίστευτη αφοσίωσή του στην κινηματογραφική κοινότητα, στην εμπειρία της προβολής στις αίθουσες, και στην κοινότητα των κασκαντέρ», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.

Ο ηθοποιός, που έγινε γνωστός με την ταινία του 1983 «Οι Σκοτεινές Μπίζνες ενός Πρωτάρη», ανέφερε στην τελετή ότι το σινεμά διεύρυνε τους ορίζοντές του. «Μου άνοιξε τα μάτια και τη φαντασία μου στην πιθανότητα ότι η ζωή θα μπορούσε να επεκταθεί πολύ πέρα ​​από τα όρια που αντιλαμβανόμουν τότε στη δική μου ζωή», είπε. «Αυτή η ακτίνα φωτός ανέδειξε την επιθυμία μου να ξεκλειδώσω τον κόσμο – και την ακολουθώ από τότε», συμπλήρωσε.

Ο ερμηνευτής, ο οποίος είναι γνωστό ότι πραγματοποιεί ο ίδιος τα ακροβατικά των ρόλων του στην οθόνη, είναι παράλληλα ένθερμος υποστηρικτής των κινηματογραφικών αιθουσών, σε μια εποχή όπου οι πλατφόρμες ροής και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά μονοπωλούν το ενδιαφέρον των θεατών.

«Θέλω να ξέρετε ότι θα κάνω πάντα ότι μπορώ για να βοηθήσω αυτή τη μορφή τέχνης, να υποστηρίξω και να προωθήσω τις νέες φωνές της, να προστατεύσω αυτό που κάνει τον κινηματογράφο ισχυρό», ανέφερε και συμπλήρωσε αστειευόμενος: «Ελπίζω ότι θα το καταφέρω χωρίς άλλα σπασμένα κόκαλα» – μια αναφορά στα ακροβατικά του που τον έχουν οδηγήσει σε συχνούς τραυματισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα φέτος, ο Κρουζ επρόκειτο να λάβει διάκριση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον επέλεξε προσωπικά για τις φετινές βραβεύσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Κένεντι, την προεδρία του οποίου ανέλαβε ο ίδιος. Ο ηθοποιός αρνήθηκε τη βράβευση, επικαλούμενος το βεβαρημένο του πρόγραμμα, αλλά αναλυτές του Χόλιγουντ υπέθεσαν ότι την απέφυγε λόγω του αμφιλεγόμενου προφίλ του αμερικανού προέδρου.

