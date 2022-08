Η Χίλαρι Κλίντον στηρίζει τη Σάνα Μαρίν και χορεύει στο πλευρό της

«Η Τζίντζερ Ρότζερς έκανε ό,τι και ο Φρεντ Αστέρ, αλλά με τακούνια». H φράση ανήκει στην πρώην κυβερνήτη του Τέξας, τη δεκαετία του ’90, Αν Ρίτσαρντς, και τη θυμήθηκε η Χίλαρι Κλίντον για να τονίσει ότι οι γυναίκες δεν έχουν την ίδια μεταχείριση με τους άντρες, παίρνοντας θέση στο πλευρό της Σάνα Μαρίν.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και υποψήφια για την προεδρία το 2016 –που και αυτή, ως γυναίκα πολιτικός, έχει γίνει στόχος ουκ ολίγων σεξιστικών επιθέσεων στην καριέρα της– ανέβασε στο Twitter μία δική της φωτογραφία τη στιγμή που χορεύει και διασκεδάζει, το 2012, στο Café Havana, στην Καρταχένα της Κολομβίας.

«Ιδού εγώ στην Καρταχένα, όπου βρέθηκα για μια σύνοδο, με την ιδιότητα της υπουργού Εξωτερικών», ανέφερε η Χίλαρι Κλίντον, προσθέτοντας: «Συνέχισε να χορεύεις, @marinsanna».

As Ann Richards said, "Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels."

Here's me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.

Keep dancing, @marinsanna. pic.twitter.com/btAtUFOcNV

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 28, 2022