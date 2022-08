Φινλανδία: Βουλευτής ζητεί από την Μαρίν -που χόρευε σε πάρτι- να κάνει τεστ… ναρκωτικών

Για μία ακόμα φορά βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, στη Φινλανδία, η προσωπική ζωή της Σάνα Μαρίν, πρωθυπουργού της χώρας.

Αφού έχει σχολιαστεί πολλές φορές, αρνητικά και θετικά, για τις στυλιστικές της επιλογές σε ορισμένες ιδιωτικές της εμφανίσεις, αυτή τη φορά, δέχθηκε πυρά για τον χορό της σε ιδιωτικό πάρτι σε σπίτι με φιλικά της πρόσωπα. Σε βίντεο που έδωσε στα ΜΜΕ κάποιος από το πάρτι, χωρίς να το γνωρίζει η 36χρονη Μαρίν, εμφανίζεται να χορεύει και να τραγουδάει με την παρέα της, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ο βουλευτής Ιλμάρι Νούρμινεν και η παρουσιάστρια Τίνι Ουίκστρομ.

Ο φινλανδός βουλευτής, Μίκο Κάρνα, στον οποίο δεν άρεσε το θέαμα, κάλεσε την πρωθυπουργό να κάνει… τεστ ναρκωτικών και να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα.

Σε δηλώσεις της το πρωί της Πέμπτης, η φινλανδή πρωθυπουργός αρνήθηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών και υπογράμμισε ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει.

«Χόρεψα, τραγούδησα, γιόρτασα, έκανα νόμιμα πράγματα», είπε και πρόσθεσε ότι δεν κατανάλωσε πολύ αλκοόλ. «Πίστευα ότι, εφόσον τα βίντεο ήταν ιδιωτικά, δεν θα δημοσιεύονταν», πρόσθεσε.

Τα πλάνα προκάλεσαν ανάμεικτες αντιδράσεις στο Διαδίκτυο, με ορισμένους να επικρίνουν την Μαρίν καταλογίζοντάς της «ανεύθυνη συμπεριφορά», ενώ άλλοι έκαναν λόγο για πιθανή ώθηση της δημοτικότητας της πρωθυπουργού.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022