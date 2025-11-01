Η Σλοβακία θεσπίζει όριο ταχύτητας για… πεζούς!

Εξι χιλιόμετρα την ώρα είναι πλέον η νόμιμη ταχύτητα στη Σλοβακία. Το Κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε αυτή την εβδομάδα τροποποίηση του νόμου περί οδικής κυκλοφορίας, που ορίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στα πεζοδρόμια των αστικών περιοχών σε ρυθμούς… χελώνας.

Το νέο όριο ταχύτητας ισχύει για πεζούς, ποδηλάτες, χρήστες σκέιτμπορντ και οδηγούς σκούτερ και ηλεκτρικών πατινιών, δηλαδή για όλους όσοι επιτρέπεται να κινούνται (και) στα πεζοδρόμια – και στοχεύει στην αποφυγή συχνών συγκρούσεων, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Politico.

«Ο κύριος στόχος του μέτρου είναι η αύξηση της ασφάλειας στα πεζοδρόμια ενόψει του αυξανόμενου αριθμού συγκρούσεων με οδηγούς σκούτερ», δήλωσε ο συντάκτης της τροπολογίας Λουμπομίρ Βάζνι, μέλος του αριστερού-λαϊκιστικού κόμματος Σμερ του σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, το οποίο συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Η τροπολογία θα είναι χρήσιμη για την απόδειξη παραβάσεων, δήλωσε ο νομοθέτης, «ειδικά σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί αντικειμενικά εάν κάποιος κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτήν που θεωρείται κατάλληλη σε περιοχές που προορίζονται κυρίως για πεζούς». Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, αλλά οι υποστηρικτές του δεν έχουν ακόμα διευκρινίσει πώς ακριβώς σκοπεύουν να τον επιβάλλουν.

Η μέση ταχύτητα βαδίσματος κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 4 και 5 χλμ. την ώρα, αλλά σύμφωνα με το Βρετανικό Καρδιολογικό Ιδρυμα, ένας ρυθμός 6,4 χλμ. την ώρα θεωρείται μέτριος για κάποιον με εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Η αντιπολίτευση επέκρινε την αλλαγή της νομοθεσίας, ενώ ακόμη και το υπουργείο Εσωτερικών της Σλοβακίας ανακοίνωσε πως θα ήταν σκοπιμότερο να απαγορευθούν τα ηλεκτρικά σκούτερ από τα πεζοδρόμια, από το να επιβληθεί ένα γενικό όριο ταχύτητας.

Ο Μάρτιν Πέκαρ, βουλευτής του αντιπολιτευόμενου φιλελεύθερου κόμματος Προοδευτική Σλοβακία, δήλωσε ότι οι πεζοί αντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο από τα αυτοκίνητα, όχι από τους ποδηλάτες ή τα σκούτερ – και ότι η τροπολογία τιμωρεί τις βιώσιμες μεταφορές.

«Αν θέλουμε λιγότερες συγκρούσεις, χρειαζόμαστε περισσότερους ασφαλείς ποδηλατοδρόμους και όχι παράλογα όρια, που είναι αδύνατο να ακολουθηθούν», δήλωσε ο Πέκαρ. «Με τη συγκεκριμένη ταχύτητα, ένας ποδηλάτης δύσκολα μπορεί να διατηρήσει την ισορροπία του», πρόσθεσε.

Πέραν των επίσημων αντιδράσεων, η τροπολογία προκάλεσε κύμα γέλιων και σαρκαστικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες να αναρωτιούνται μήπως θα τους επιβληθεί πρόστιμο αν χρειαστεί να τρέξουν για να προλάβουν το λεωφορείο.

