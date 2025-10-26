Mετά τους καταλύτες, οι κλέφτες θέλουν τα καλώδια φόρτισης

Οπως γράφαμε πριν από μερικούς μήνες, τα ευγενή μέταλλα που βρίσκονται μέσα στους καταλυτικούς μετατροπείς των αυτοκινήτων αποτελούν στόχο κλοπών, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Ωστόσο, τουλάχιστον στη Μ. Βρετανία, φαίνεται πως το μενού των προτιμήσεων αρχίζει να μετατοπίζεται προς τα καλώδια φόρτισης των σχετικών σταθμών.

Με όλο και περισσότερους τέτοιους, καταγράφεται ότι οι κλέφτες στρέφουν την προσοχή τους σε αυτούς. Ο λόγος; Είναι γεμάτα χαλκό. Και ο χαλκός είναι ακριβός, ανεβαίνει η τιμή του και, αν βάλετε μέσα και τη συρρίκνωση που προέκυψε στην αγορά μετά τις απώλειες παραγωγής στο ορυχείο Γκράσμπεργκ στην Ινδονησία, το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, η εξήγηση είναι προφανής.

Μάλιστα, είχαν χαθεί επτά εργάτες εκεί, οι οποίοι ανασύρθηκαν αυτές τις μέρες, όλοι νεκροί. Με την τιμή του χαλκού, λοιπόν, να έχει αυξηθεί κατά 3,7% μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, τα καλώδια φόρτισης έχουν ανεβεί στην ιεραρχία των εύκολων και επικερδών στόχων των κλεφτών κατά τους πρόσφατους μήνες.

Οπως δήλωσε αυτές τις μέρες εκπρόσωπος της εταιρείας InstaVolt, που δραστηριοποιείται στη Μ. Βρετανία σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, «η κατάσταση είναι σοβαρή και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε απώλειες καλωδίων όπως αυτή». Ενώ κάποτε η κλοπή καλωδίων σταθμών φόρτισης ήταν ένα ευκαιριακό φαινόμενο, η εταιρεία είναι πλέον πεπεισμένη, όπως και άλλες του «χώρου», αλλά και η αστυνομία, ότι πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα.

Τι βγάζουν τα κλεφτρόνια

Υπολογίζεται ότι οι κλέφτες κερδίζουν περίπου 25 λίρες (29 ευρώ) ανά καλώδιο που κόβεται. Δεν είναι μεγάλο το κέρδος, όμως βάλτε τους αυξανόμενους σταθμούς φόρτισης και φαίνεται πως το μεροκάματο βγαίνει. Αντίθετα, το κόστος αντικατάστασης και βλάβης είναι δυσανάλογα υψηλό για τις εταιρείες που διαχειρίζονται τους σταθμούς φόρτισης. Ο προαναφερόμενος εκπρόσωπος της InstaVolt δήλωσε επίσης ότι για την αντικατάσταση κάθε καλωδίου απαιτούνται περίπου 1.000 λίρες (1.140 ευρώ).

Δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις αποκάλυψαν ότι έχουν σημειωθεί περισσότερες από 200 επιθέσεις σε φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες κόστισαν εκατομμύρια λίρες. Γράφεται, ακόμη, ότι πολλά περιστατικά δεν καταγράφονται καν και ότι το 40% των ερωτηθέντων αστυνομικών δυνάμεων είτε δεν είναι σε θέση να παράσχουν δεδομένα είτε δηλώνουν ότι δεν έχουν σχετικά αρχεία.

Ταυτόχρονα, και άλλοι φορείς εκμετάλλευσης σημείων φόρτισης λένε πως αυτή είναι μόνο η «κορυφή του παγόβουνου» και ζητούν τη διερεύνηση τρόπων καλύτερης προστασίας των σημείων φόρτισης. Εξ ου και κάποιες εταιρείες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν εξελιγμένα μέτρα ασφάλειας για να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από το οργανωμένο έγκλημα. Κάποιες βάζουν ανθρακόνημα, ώστε τα καλώδια να κόβονται πιο δύσκολα.

Αλλες έχουν ξεκινήσει να τοποθετούν ένα σύστημα προστασίας καλωδίων ηλεκτρικών οχημάτων που ονομάζεται CableGuard, για το οποίο, μάλιστα, εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Πρόκειται για ένα περίβλημα που περιβάλλει το καλώδιο, συνδέεται με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε 24ωρη κάλυψη και έχει ενσωματωμένο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) ώστε να ελέγχεται η πορεία των κλοπιμαίων. Θα δείξει αν θα πάει καλά και αυτό.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News