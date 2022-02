Η Πράσινη Μπέρμποκ διάλεξε υφυπουργό…Αμερικανίδα από την Greenpeace

Την εκτελεστική διευθύντρια της περιβαλλοντικής ΜΚΟ Greenpeace International Τζένιφερ Μόργκαν έχρισε «πρέσβειρα της Γερμανίας για το κλίμα» η Αναλένα Μπέρμποκ. Η Πράσινη γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών έκανε τη συγκεκριμένη επιλογή καθώς η Μόργκαν (η οποία είναι Αμερικανίδα αλλά παντρεμένη με Γερμανό) θεωρείται μία εκ των κορυφαίων ειδικών σε θέματα κλίματος.

Αυτή η γυναίκα στο εξής θα εκφράζει την πολιτική γραμμή του Βερολίνου σε όλες τις παγκόσμιες συνόδους περί κλιματικής κρίσης, εφ’ όσον πρώτα λυθεί το θέμα της πολιτιγραφήσεώς της ώστε να προαχθεί σε υφυπουργό. Ηδη, πάντως, η Μόργκαν παραιτήθηκε από τη θέση της στη ΜΚΟ. Ωστόσο «η επιλογή της Μπέρμποκ διχάζει» έγραψε η Corriere della Sera.

Ο εξ αγχιστείας γερμανισμός (νομικός και πνευματικός) της Μόργκαν διευκόλυνε την Μπέρμποκ: «Δεν ξέρω κανέναν στον κόσμο με την τεχνογνωσία της, με το δίκτυο των επαφών της και με τη δική της αξιοπιστία» δήλωσε η γερμανίδα υπουργός ανακοινώνοντας τον πρώτο διορισμό ξένου υπηκόου σε γερμανική κυβέρνηση. Ο γάμος της Μόργκαν με γερμανό βουλευτή στο Βερολίνο έχει γίνει εδώ και χρόνια, ωστόσο η Αμερικανίδα δεν έχει λάβει ακόμη τη γερμανική υπηκοότητα. Ετσι η Μπέρμποκ διάλεξε τη λύση της «πρέσβειρας» έως ότου η γραφειοκρατία επιληφθεί αυτής της σημαντικής εκκρεμότητας.

My time as @Greenpeace Executive Director is drawing to a close but my resolve to fight for #climatejustice has never been stronger. I hope in this new role to match the courage I found working with brave staff, allies, and volunteers over the last 6 years https://t.co/CeSmhHI2kJ

— Jennifer Morgan (@climatemorgan) February 9, 2022