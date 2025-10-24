Η ληστεία του Λούβρου έγινε διαφήμιση!

Μια οικογενειακή γερμανική επιχείρηση η οποία εδρεύει στην πόλη Βέρνε, κοντά στο Ντόρτμουντ, άθελά της ενεπλάκη στη μεγάλη ληστεία του Λούβρου. Αλλά δεν στενοχωρήθηκε καθόλου αφού βρήκε αμέσως την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί διαφημιστικά την δημοσιότητα. Οι ληστές του Λούβρου χρησιμοποίησαν ένα ανυψωτικό μηχάνημα της Böcker η οποία τώρα τοπ διαφημίζει με φόντο το Λούβρο, αναφέρει ο Guardian.

«Για όταν χρειάζεται να κινηθείς γρήγορα», είναι το νέο, γεμάτο υπονοούμενα, σλόγκαν της Böcker, σε μια καμπάνια στο Facebook και το Instagram, που ξεκίνησε μόλις μία ημέρα μετά την θρασύτατη κλοπή.

Οι αναρτήσεις περιλαμβάνουν μια φωτογραφία του παγκοσμίως διάσημου πλέον ανυψωτικού Agilo, τον οποίο χρησιμοποίησαν οι ληστές για να εισβάλουν στο μουσείο από ένα παράθυρο, να αρπάξουν κοσμήματα της εποχής του Ναπολέοντα αξίας περίπου 88 εκατ. ευρώ, και να δραπετεύσουν με μοτοσυκλέτες – όλα αυτά σε λιγότερο από δέκα λεπτά της ώρας.

Η συσκευή, της οποίας η κεκλιμένη σκάλα φαίνεται σε φωτογραφίες του Τύπου να ανεβαίνει σε ένα μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του μουσείου, μπορεί να μεταφέρει «έως και 400 κιλά θησαυρών με ταχύτητα 42 μέτρα ανά λεπτό – τόσο αθόρυβα όσο ένας ψίθυρος», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η διαφημιστική καμπάνια!

Η επικεφαλής μάρκετινγκ της εταιρείας, Τζούλια Σάρβατζ, λέει στον Guardian ότι η ίδια και ο σύζυγός της, Αλεξάντερ Μπέκερ, διευθύνων σύμβουλος τρίτης γενιάς στην οικογενειακή επιχείρηση, διάβαζαν μαζί τις ειδήσεις στο διαδίκτυο την περασμένη Κυριακή, όταν «σοκαρίστηκαν» βλέποντας τη φωτογραφία από τη δραματική ληστεία στο γαλλικό μουσείο να δείχνει ένα από τα προϊόντα τους.

«Προφανώς πρόκειται για μια κατακριτέα πράξη, που για να την πραγματοποιήσουν, οι ληστές καταχράστηκαν το μηχάνημά μας, αλλά από τη στιγμή που κανείς δεν τραυματίστηκε, αρχίσαμε να λέμε κάποια αστεία και να επινοούμε σλόγκαν που βρίσκαμε διασκεδαστικά», εξηγεί η Σάρβατζ στον Guardian.

Λέει ότι μετά τα βραδινά δελτία ειδήσεων «αμέτρητοι άνθρωποι –το προσωπικό μας, επιχειρηματικοί μας συνεργάτες, πελάτες μας– επικοινώνησαν μαζί μας, οπότε σκεφτήκαμε ουάου, πρέπει να κάνουμε κάτι για όλον αυτό τον ντόρο». Το πρωί της Δευτέρας, 24 ώρες αργότερα, η νέα καμπάνια είχε γεννηθεί.

Η Σάρβατζ αποκάλυψε ότι το 2020 η Böcker πούλησε το ανυψωτικό σε μια εταιρεία στην περιοχή του Παρισιού, η οποία τον ενοικιάζει σε κάθε ενδιαφερόμενο. Οι ληστές είχαν προσεγγίσει πρόσφατα τη γαλλική εταιρεία για να εκφράσουν ενδιαφέρον για τη χρήση του μηχανήματος, και στη συνέχεια τον έκλεψαν κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης της χρήσης του, όπως κατήγγειλαν στην αστυνομία οι υπεύθυνοι της εταιρείας, την περασμένη εβδομάδα.

Η Böcker, η οποία ιδρύθηκε το 1958 και το σύνθημα της είναι «Ο δρόμος μου προς την κορυφή», αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι βασίζεται «στην παράδοση και την καινοτομία». Η εταιρεία απασχολεί περίπου 600 υπαλλήλους. Η ανταπόκριση του κοινού στη νέα διαφημιστική της καμπάνια είναι σαρωτική.

«Πίστευα ότι θα γινόταν λίγο viral, αλλά το γεγονός ότι έγινε τόσο viral ήταν απίστευτο. Οι αναρτήσεις μας στο Instagram συνήθως φτάνουν σε 15-20.000 άτομα και τώρα είμαστε στο 1,7 εκατομμύριο – είναι τρελό», λέει στον Guardian η Σάρβατζ, γελώντας. Προσθέτει ότι το 99% των αντιδράσεων ήταν θετικές. «Μπορώ να καταλάβω ότι το συγκεκριμένο χιούμορ δεν εκφράζει τους πάντες, αλλά οι περισσότεροι το διασκεδάζουν», εξηγεί.

Κάποιοι χρήστες του Facebook θεωρούν ότι το τμήμα μάρκετινγκ της εταιρείας αξίζει μισθολογική αύξηση, ενώ άλλοι μιλούν για «μαύρο χιούμορ» που δεν εκτιμούν οι Γάλλοι – ιδιαίτερα από τους Γερμανούς. Ο χρόνος θα δείξει αν η χιουμοριστική καμπάνια θα αποδώσει στις πωλήσεις της Böcker. Προς το παρόν, σύμφωνα με την Σάρβατζ, η εταιρεία έχει λάβει κλήσεις με ερωτήματα σχετικά με τη χρήση του ανελκυστήρα επίπλων – και ουδείς γνωρίζει αν προέρχονταν από επίδοξους ληστές.

