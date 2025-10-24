Γιατί ο Μέσι… δεν βγάζει τα ροζ;

Δύο μήνες πριν λήξει το συμβόλαιό του με την Ιντερ Μαϊάμι, ο Λιονέλ Μέσι πήρε τη μεγάλη απόφαση: θα συνεχίσει να δίνει τις υπέροχες παραστάσεις του μέχρι τα βαθιά ποδοσφαιρικά του γεράματα, προς μεγάλη ικανοποίηση των απανταχού «φαν» του.

Ανακοινώθηκε την Πέμπτη με έναν μάλλον πρωτότυπο τρόπο: με ένα βίντεο στο X που τον δείχνει να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο στο εργοτάξιο στο οποίο κατασκευάζεται το νέο, υπερσύγχρονο γήπεδο της ομάδας του, το «Μαϊάμι Φρίντομ Παρκ», χωρητικότητας 25.000 θεατών, που θα ανοίξει τις πύλες του μέσα στο 2026. Με εργάτες και γερανούς στο φόντο. «Ανυπομονούμε να ολοκληρωθούν οι εργασίες, να μπούμε στο καινούργιο μας σπίτι, να το απολαύσουν και οι οπαδοί. Θα είναι πολύ ξεχωριστό να παίζεις σε ένα τέτοιο γήπεδο», είπε, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του.

Η νέα συμφωνία θα τον κρατήσει στη Φλόριντα μέχρι το τέλος της σεζόν 2028. Σήμερα είναι 38 ετών και τεσσάρων μηνών, ακριβώς. Τότε θα είναι 41 και τεσσάρων μηνών. Αλλά, όπως σημειώνει το Athletic, μέσα στο 2027 τα όρια της αγωνιστικής περιόδου στο MLS (Major League Soccer) θα αλλάξουν. Οι αμερικανοί διοργανωτές της λίγκας έχουν αποφασίσει, τα τουρνουά τους να αρχίζουν το φθινόπωρο και να ολοκληρώνονται την άνοιξη, όπως συμβαίνει στα περισσότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι η σεζόν του 2028 θα τελειώσει τον Μάιο του 2029, μερικές εβδομάδες πριν από τα 42α γενέθλια του αργεντινού σούπερ-σταρ.

Αραγε, θα καταφέρει ο Μέσι να εξαντλήσει το συμβόλαιό του; Να αγωνίζεται μέχρι τα 42; Την περασμένη σεζόν δεν έπαιξε ούτε στο 50% των αγώνων της Ιντερ Μαϊάμι, αν μετρηθούν σε λεπτά. Κατέγραψε τον μικρότερο χρόνο συμμετοχής μετά το 2005-2006, τότε που ως τινέιτζερ έκανε τα πρώτα του βήματα με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Ακόμη κι όταν δεν είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού φρόντιζε να κάνει οικονομία δυνάμεων, με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και οι συνεταίροι του, τον θέλουν στη βιτρίνα της επένδυσής τους για όσα περισσότερα χρόνια γίνεται.

Το σχέδιο είναι, ο Μέσι να γεμίζει ασφυκτικά το νέο γήπεδο, να προσελκύει χορηγούς, να «πουλάει» τον μύθο του στους Αμερικανούς που αργά αλλά σταθερά προσηλυτίζονται στο soccer (χάρη σε εκείνον, η μικρούλα Ιντερ Μαϊάμι έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις φανέλας τη Γιουβέντους) κι έπειτα, όταν πια θα έχει αποσυρθεί από τη δράση, να γίνει συνιδιοκτήτης του συλλόγου.

Ο οκτώ φορές κατακτητής της «Χρυσής Μπάλας» επέλεξε να παρατείνει την καριέρα του, όχι μόνο επειδή αγαπά το ποδόσφαιρο, αλλά και γιατί σε αυτό το πρότζεκτ βλέπει το μέλλον του στα γήπεδα. Εχει πει, εμμέσως πλην σαφώς, ότι δεν σκέφτεται να γίνει προπονητής -αυτός ο ρόλος δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα του-, ούτε τηλεσχολιαστής αγώνων, όπως πολλές παλιές δόξες του σπορ. Επιπλέον, πιστεύει ότι ακόμη δεν έχει τελειώσει τη δουλειά για την οποία το 2023 πέρασε τον Ατλαντικό.

Πέρυσι κέρδισε το βραβείο του MVP του πρωταθλήματος. Το ίδιο θα συμβεί και εφέτος – θα γίνει ο πρώτος παίκτης στα 30 χρόνια του MLS που θα το κατακτήσει για δεύτερη διαδοχική σεζόν. Θα πάρει και το «Χρυσό Παπούτσι» του κορυφαίου σκόρερ. Από τότε που πάτησε το πόδι του στις ΗΠΑ, έχει πετύχει 50 γκολ σε 53 αγώνες. Εχει καταρρίψει ένα σωρό ρεκόρ. Αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να πατήσει με την ομάδα του την κορυφή της αμερικανικής λίγκας.

Το 2023, στην πρώτη του σεζόν εκεί, η Ιντερ Μαϊάμι κατέκτησε το Leagues Cup: ένα νεοσύστατο τουρνουά με ομάδες από το MLS και το Μεξικό. Την επόμενη χρονιά, το Supporters’ Shield: το τρόπαιο το οποίο απονέμεται στην ομάδα που συγκεντρώνει τους περισσότερους βαθμούς στην κανονική περίοδο (χάρη σε αυτό συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων). Αλλά δεν κέρδισε ποτέ το MLS Cup, δηλαδή τον τίτλο του πρωταθλητή.

Κάθε χρόνο τον διεκδικούν 18 ομάδες (οι εννέα καλύτερες της ανατολικής περιφέρειας και οι εννέα καλύτερες της δυτικής) στα πλέι-οφ που οδηγούν στον τελικό. Πέρυσι η Ιντερ Μαϊάμι αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο. Τώρα ετοιμάζεται να δώσει τον πρώτο της αγώνα στην post-season (στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας), εναντίον της Νάσβιλ. Οσα καταπληκτικά κι αν έχει κάνει ο Μέσι στο MLS, γράφει το BBC Sport, θα είναι αποτυχία του αν δεν καταφέρει να κερδίσει αυτόν τον τίτλο πριν βγάλει για πάντα τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

«Οταν θα έρθει η ώρα του απολογισμού της καριέρας του, δεν θα σταθώ στο αν κατέκτησε το MLS Cup, ή όχι», τόνισε ο πρώην παίκτης της Ατλάντα, Νταξ ΜακΚάρτι, σήμερα αναλυτής της Apple TV. Δεν έχει άδικο. Η «μαγεία» του κατά πολλούς καλύτερου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών δεν μετριέται με τρόπαια ή άλλους αριθμούς. Αλλά ο Μέσι θεωρεί ότι το χρωστάει στη νέα του ποδοσφαιρική οικογένεια.

Στη νέα εποχή της ομάδας με τα ροζ, χωρίς τον Λουίς Σουάρες, τον Σέρχιο Μπουσκέτς και τον Τζόρντι Αλμπα στο πλάι του μετά το τέλος του 2025, ο Μέσι θα κυνηγήσει και ένα προσωπικό ρεκόρ: αυτό που κατέχει ο μεξικανός πρώην επιθετικός της Αρσεναλ, Κάρλος Βέλα, ο οποίος σε μια σεζόν του MLS (το 2019) είχε συμβάλει σε 49 γκολ της Λος Αντζελες.

Εφέτος το πλησίασε. Με 29 γκολ και 16 ασίστ σε 28 εμφανίσεις του, συμμετείχε σε 45 γκολ της Ιντερ Μαϊάμι. Αδιανόητο, για έναν παίκτη που βρίσκεται στη δύση της καριέρας του και απουσιάζει συχνά από τα παιχνίδια της ομάδας του για να εξοικονομεί ενέργεια.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News