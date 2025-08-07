Η ημέρα που άλλαξε η παγκόσμια οικονομία: Σε ισχύ οι νέοι δασμοί του Τραμπ

Οι νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα που εισάγονται από δεκάδες χώρες, τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, σκιαγραφώντας τη νέα παγκόσμια εμπορική τάξη που επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η σημερινή ημέρα θα μπορούσε να σημάνει τη μεγαλύτερη αναδιάταξη της παγκόσμιας οικονομίας εδώ και έναν αιώνα.

Αυτοί οι επιπρόσθετοι δασμοί, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στις 07:01 (ώρα Ελλάδας), μια εβδομάδα μετά την υπογραφή του σχετικού διατάγματος από τον αμερικανό πρόεδρο, έρχονται να αντικαταστήσουν τους δασμούς 10% που εφαρμόζονταν από τον Απρίλιο σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισέρχονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο στόχος είναι, σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, να εξισορροπηθούν οι ανταλλαγές μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των εταίρων τους, οι οποίοι «αποκομίζουν κέρδη», σύμφωνα με τον ίδιο, από την πρώτη οικονομική δύναμη.

Οι ειδικοί όμως, προειδοποιούν ότι, μακροπρόθεσμα, η ζημιά στην αμερικανική οικονομία, και στην τσέπη του αμερικανού καταναλωτή, θα είναι μεγάλη.

«Είναι μεσάνυχτα!!! Δισεκατομμύρια δολάρια τελωνειακών δασμών συρρέουν τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», έγραψε στο Truth Social, όταν τέθηκαν σε ισχύ.

Αυτοί οι επιπρόσθετοι δασμοί έχουν θεαματικές διακυμάνσεις, από 15% έως και 41%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, που περιλαμβάνονται μεταξύ των κύριων εμπορικών εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών, θα επιβάλλονται πλέον δασμοί τουλάχιστον 15%.

Πριν τεθούν σε ισχύ αυτοί οι νέοι δασμοί, το μέσο ποσοστό των δασμών που επιβάλλονταν στα προϊόντα που εισέρχονταν στη χώρα ήταν 18,4%, το υψηλότερο από το 1933, σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο Budget Lab του Πανεπιστημίου του Γέιλ.

Η επιπλέον αύξηση αναμένεται ότι θα ανεβάσει αυτό το ποσοστό κοντά στο 20%, σύμφωνα με τους αναλυτές του Pantheon Macroeconomics. Θα είναι έτσι οι πιο υψηλοί από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, σύμφωνα με το Budget Lab.

Και αναμένεται να ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, καθώς ο Τραμπ θέλει επίσης να επιβάλει δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα και στα μικροτσίπ, στα οποία πρόκειται να επιβληθεί δασμός 100%, όπως είπε την Τετάρτη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ορισμένες χώρες, όπως η Ελβετία, προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να μειώσουν τους δασμούς που τις αφορούν, με την Ελβετική Συνομοσπονδία να στέλνει στην Ουάσινγκτον την πρόεδρό της και τον υπουργό Οικονομικών.

Προς το παρόν, μολονότι η αμερικανική κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι «δεκάδες συμφωνίες» θα υπογράφονταν αυτούς τους τελευταίους μήνες, υλοποιήθηκαν μόλις επτά, ανάμεσά τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόκειται ως επί το πλείστον για προκαταρκτικές συμφωνίες, που πρέπει να επισημοποιηθούν και οι οποίες συνοδεύοναι από υποσχέσεις για μαζικές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά των χωρών ή των συνασπισμών με τις οποίες έχουν συναφθεί.

Εξαίρεση αποτελεί το Μεξικό, το οποίο εξαιρείται από τις νέες αυξήσεις. Ο Τραμπ παρέτεινε για 90 ημέρες τις δασμολογικές συνθήκες που ισχύουν αυτή τη στιγμή για τη χώρα, δηλαδή δασμοί 25% στα προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες πέραν της βορειοαμερικανικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών.

Αντιθέτως ο Καναδάς είδε την 1η Αυγούστου να αυξάνεται στο 35% ο επιπρόσθετος δασμός που ισχύει για τα προϊόντα του.

Ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι υποβάθμισε ωστόσο τον αντίκτυπο αυτού του επιπρόσθετου δασμού, εκτιμώντας ότι δεν ισχύει για πάνω από το 85% των καναδικών εξαγωγών προς τη γειτονική χώρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα αυστηρή με ορισμένες χώρες, όπως η Βραζιλία, στην οποία, από χθες, επιβάλλονται επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί 50%. Και εδώ, χάρη στις πολυάριθμες εξαιρέσεις, αυτοί οι επιπρόσθετοι δασμοί θα ισχύσουν για λιγότερα από το 35% των προϊόντων, σύμφωνα με την Μπραζίλια.

Κατά τον Τραμπ, αυτός ο επιπρόσθετος δασμός αποτελεί αντίποινα για τις διώξεις με στόχο τον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρο, τον ακροδεξιό σύμμαχό του, ο οποίος κατηγορείται ότι έκανε απόπειρα πραξικοπήματος μετά την εκλογική ήττα του το 2022.

Μία άλλη μεγάλη οικονομία που «τιμωρήθηκε» με υψηλούς δασμούς, είναι η Ινδία, λόγω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου.

