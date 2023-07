Η Ελβετία βοηθάει τον Πούτιν, λέει επιτροπή του Κογκρέσου

Παρότι δεν έχει γίνει ξεκάθαρο αν υπάρχει ή όχι δρώσα πέμπτη φάλαγγα του Πούτιν στη Δύση, ένα δεδομένο είναι αναμφισβήτητο: πολλές χώρες συναλλάσσονται με τη Ρωσία χωρίς να λογαριάζουν τις εις βάρος της κυρώσεις, τις οποίες επέβαλαν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ενωση. Στην πραγματικότητα, τέτοια κράτη υποστηρίζουν τα συμφέροντα του Κρεμλίνου και ευνοούν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τα παραπάνω έγραψε στην Corriere della Sera o Ντανίλο Τάινο, εισαγωγικά σε ένα σημείωμα που καταγγέλλει την Ελβετία ως «βοηθό του Πούτιν, τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον».

Το έργο των ελβετικών οργανισμών που συναλλάσσονται με τη Ρωσία εξετάστηκε από την Helsinki Commission (ή Commission for Security and Cooperation in Europe), ένα όργανο του Κογκρέσου των ΗΠΑ, συνέχισε ο Τάινο. Αυτή η ιδρυθείσα το 1975 στην Ουάσινγκτον επιτροπή έχει ήδη ασχοληθεί με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία τους τελευταίους μήνες. Αφού άκουσε μάρτυρες, κατήγγειλε ευθέως την Ελβετία.

«Γνωστή εδώ και πολύ καιρό ως προορισμός για εγκληματίες πολέμου και κλεπτοκράτες που κρύβουν εκεί τα λάφυρά τους, η Ελβετία είναι εξέχουσα βοηθός του ρώσου δικτάτορα Πούτιν και των συνεργατών του. Αφού λεηλάτησαν τη Ρωσία, ο Πούτιν και οι ολιγάρχες του χρησιμοποιούν το απόρρητο που επιτρέπει η ελβετική νομοθεσία ώστε να κρύψουν και να προστατεύσουν τους καρπούς των εγκλημάτων τους».

Η κατηγορία δεν απευθύνεται μόνο σε άτομα και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην αλπική χώρα, αλλά αφορά και το ίδιο το ελβετικό κράτος, τους νόμους του και τον ρόλο που διαδραματίζει στον πόλεμο της Ουκρανίας. Η Helsinki Commission εκτιμά ότι περισσότερα από 200 δισ. δολάρια, ρωσικά κεφάλαια, βρίσκονται στην Ελβετία. Τα μέλη της Helsinki Commission συναντήθηκαν και την Τρίτη 18 Ιουλίου στην Ουάσινγκτον και ασχολήθηκαν με «τον βασικό ρόλο της Ελβετίας στο ξέπλυμα του ρωσικού χρήματος».

Ο Τάινο σημείωσε ότι ναι μεν η Helsinki Commission είναι επίσημα ανεξάρτητη, όμως αποτελείται από πολλά μέλη του Κογκρέσου. Συμπλήρωσε ότι ο ρόλος της δεν είναι εκτελεστικός, «ωστόσο, έχει ισχυρή πολιτική επιρροή στη νομοθετική δραστηριότητα των ΗΠΑ», και έκλεισε το κείμενό του διευρύνοντας το πλαίσιο: «Φυσικά, οι Ελβετοί δεν είναι οι μόνοι που διευκολύνουν τα συμφέροντα του Κρεμλίνου και βοηθούν τον Πούτιν και τους συνεργάτες του να αποφεύγουν τις Δυτικές κυρώσεις. Οι επικρίσεις αφορούν και την Κίνα, το Ουζμπεκιστάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδία».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News