Η έκρηξη στη Βηρυτό κατέστρεψε τα αποθέματα σιταριού του Λιβάνου

Στην εικόνα από την ολική καταστροφή στο λιμάνι της Βηρυτού δεν συγκλονίζουν μόνο τα ισοπεδωμένα κτίρια και οι εγκαταστάσεις. Τα σιλό στο λιμάνι άντεξαν και μάλλον έσωσαν την πόλη από τα χειρότερα απορροφώντας το ωστικό κύμα. Το τίμημα ήταν να καταστραφούν χιλιάδες τόνοι σιταριού που ήταν αποθηκευμένο σε αυτά.

Καθώς ο Λίβανος χρειάζεται να εισάγει σιτηρά, η καταστροφή φέρνει τη χώρα σε πολύ δύσκολη θέση.

Ο υπουργός Οικονομίας Ραούλ Νέχμε δήλωσε στο Reuters πως ο Λίβανος διαθέτει πλέον αποθέματα σιτηρών για «λίγο λιγότερο από έναν μήνα». «Αναζητούμε αποθηκευτικούς χώρους», είπε και πρόσθεσε ότι ο Λίβανος χρειάζεται αποθέματα για τουλάχιστον τρεις μήνες για να υπάρξουν οι προϋποθέσεις διατροφικής ασφάλειας.

Τα σιλό της Βηρυτού είχαν δυναμικότητα 120.000 τόνων σιτηρών. Πριν από την έκρηξη, περιείχαν μόνο 15.000 τόνους σιταριού, καθώς ορισμένοι μύλοι είχαν ξεφορτώσει απευθείας φορτία εξαιτίας καθυστέρησης στην έκδοση πιστωτικών επιστολών για πληρωμή.

This image truly shows the scale of the explosion in such a small area of it compared to the devastating wider impact. pic.twitter.com/bzjEMnDf5r

— Aurora Intel – #StayHome (@AuroraIntel) August 5, 2020