Η Μπίλι Αϊλις, μια 18χρονη τραγουδά στο αυτί του Τζέιμς Μποντ

Τι κοινό έχουν ο Λανς Αρμστρονγκ, οι Ντουράν Ντουράν και ο Τομ Τζόουνς με την Μπίλι Αϊλις; Από τις 2 Απριλίου, όταν και θα κυκλοφορήσει το «No time to die», όλοι τους θα έχουν τραγουδήσει το χαρακτηριστικό theme song σε ταινία του Τζέιμς Μποντ.

Η έφηβη-φαινόμενο, που δεν είχε ακόμη κλείσει τα πέντε όταν ο Ντάνιελ Κρεγκ ενσάρκωσε για πρώτη φορά τον 007, δεν δίστασε να κρύψει τον ενθουσιασμό της για την συνεισφορά της στην 25ή ταινία της σειράς.

«Μου φαίνεται τρελό με κάθε τρόπο. Το να συνθέσω το theme song για ένα φιλμ που είναι μέρος μιας τόσο ιστορικής σειράς είναι τεράστια τιμή. Είμαι ακόμη σοκαρισμένη», έγραψε στην ανακοίνωση της.

Ομως, η νεαρή τραγουδίστρια δεν τα έκανε όλα μόνη της. Οπως έγινε και με το προηγούμενο άλμπουμ της «When we fall asleep where do we go?», στην σύνθεση του τραγουδιού βοήθησε και ο αδερφός της και παραγωγός μουσικής Finneas. Οι δυο τους δουλεύουν μαζί από την παιδική τους ηλικία και, κρίνοντας από την επιτυχία και την δημοφιλία της μουσικής τους, πρόκειται για ένα δίδυμο-φωτιά.

Η Αϊλις κυκλοφόρησε το πρώτο της κομμάτι, που αρχικά προοριζόταν για την μπάντα του αδερφού της, στο soundcloud το 2015 και από τότε έχει συνεχίσει την ανοδική πορεία της. Το ντεμπούτο της, «When we fall asleep where do we go?» βγήκε τον Μάρτιο του 2019 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Απέσπασε έξι υποψηφιότητες για Grammy και ανακηρύχθηκε δύο φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ, κάνοντας την δημιουργό του σταρ παγκόσμιας φήμης.

Ακρως κολακευτικά ήταν τα σχόλια του σκηνοθέτη του «No time to die», Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα στον Guardian για τα δύο αδέρφια.

«Η δημιουργικότητα και το ταλέντο τους δεν ξεπερνιούνται από κανέναν και δεν μπορώ να περιμένω μέχρι ο κόσμος να δει τι καινούριο έφεραν στο τραπέζι, μια νέα οπτική γωνία, της οποίας η φωνή θα ακούγεται για πολλές γενιές ακόμα.»

Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν με τις δηλώσεις τους και οι παραγωγοί της ταινίας, εξυμνώντας το τραγούδι της τραγουδίστριας από το Λος Αντζελες, όμως η επιλογή της μάλλον δεν βασίζεται μόνο στις μουσικές της ικανότητες. Το κινηματογραφικό franchise του Bond κρατά γερά και παραμένει επιτυχημένο για πάνω από μισώ αιώνα, αλλά τα τελευταία χρόνια είχε γίνει ξεκάθαρο πως χρειαζόταν εκσυγχρονισμό.

Μάλλον σε αυτό το πνεύμα έγινε η επιλογή της Αϊλις, που φέρνει μαζί και το νεανικό κοινό της, όπως και η πρόσληψη της Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, από την οποία ο Ντάνιελ Κρεγκ προσωπικά ζήτησε να «ζωντανέψει» το σενάριο.

Το «No time to die» θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από τις 2 Απριλίου και θα είναι η τελευταία ταινία της σειράς με τον Ντάνιελ Γκρεγκ να υποδύεται τον θρυλικό κατάσκοπο.