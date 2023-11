Η Μπαρτσελόνα… σπάει τον κουμπαρά της

Η περιγραφή είναι από τους Times του Λονδίνου: Ο Λαμίν Γιαμάλ είχε πλαγιοκοπήσει την άμυνα της Αλαβές, και είχε πλησιάσει το τέρμα της σε απόσταση βολής. Να σουτάρει, ή να πασάρει στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που καιροφυλακτούσε στο πίσω δοκάρι; Με την απειρία και τον παρορμητισμό της ηλικίας του, ο 16χρονος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα προτίμησε να τελειώσει τη φάση μόνος του, προκαλώντας την οργή του πολωνού σούπερ-σταρ.

Ο 35χρονος Λεβαντόφσκι, που θα μπορούσε να είναι πατέρας του, δεν του το συγχώρησε. Του έβαλε τις φωνές, σε κοινή θέα. Υστερα, έκανε κάτι πολύ χειρότερο. Οταν ο Γιαμάλ τον πλησίασε και του έτεινε χείρα συγγνώμης, εκείνος τον αγνόησε επιδεικτικά. Τον προσπέρασε χωρίς, καν, να του ρίξει ένα βλέμμα. Ο πιτσιρικάς γύρισε το κεφάλι, ελπίζοντας ότι ο «Λέβα» είχε μετανιώσει για τη συμπεριφορά του. Αλλά όχι. Πάνω από τον δεξιό του ώμο, τον είδε να απομακρύνεται χωρίς να κοιτάξει πίσω.

