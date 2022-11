Γραμματόσημο για την ανατίναξη της Γέφυρας στην Κριμαία εξέδωσε η Ουκρανία

Ενα αναμνηστικό γραμματόσημο αφιερωμένο στο πλήγμα στη Γέφυρα της Κριμαίας, τον Οκτώβριο, το οποίο προκάλεσε ενθουσιώδεις εορτασμούς σε ολόκληρη τη χώρα, εξέδωσε η Ουκρανία. Η κυκλοφορία του προγραμματίστηκε για τις 4 Νοεμβρίου, ώστε να συμπέσει με τη ρωσική Ημέρα της Εθνικής Ενότητας, την εθνική επέτειο που επανέφερε ο Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να αντικαταστήσει τον εορτασμό της Οκτωβριανής Επανάστασης.

Η εν λόγω γέφυρα κατασκευάστηκε προκειμένου να συνδεθούν οδικώς και σιδηροδρομικώς η Κριμαία και η Ρωσία, η οποία προσάρτησε παρανόμως τη χερσόνησο το 2014, και συμβόλιζε τον έλεγχο της Μόσχας στην περιοχή. Το έργο-«καμάρι» του ρώσου προέδρου εγκαινιάστηκε από τον ίδιο.

Για τους Ουκρανούς, πάλι, η γέφυρα αποτελούσε μια υπόμνηση της ρωσικής κατοχής της Κριμαίας και της αδυναμίας τους να αντιμετωπίσουν τη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία τότε θεωρούνταν ευρέως ως η τρίτη ισχυρότερη στρατιωτικά χώρα.

Ο σχεδιαστής του γραμματοσήμου, ο ουκρανός καλλιτέχνης Γιούρι Σάποβαλ, αναπαρέστησε τη Γέφυρα της Κριμαίας πίσω από σύννεφα σκούρου καπνού. Στο προσκήνιο ζωγράφισε τη διάσημη σκηνή από τον «Τιτανικό», όπου ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αγκαλιάζει την Κέιτ Γουίνσλετ στην πλώρη του «αβύθιστου» πλοίου, ως αναφορά στους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι η γέφυρα ήταν άτρωτη.

Ο Ιχορ Σμελιάνκι, διευθύνων σύμβουλος της Ukrposhta, της κρατικής ταχυδρομικής υπηρεσίας της Ουκρανίας, έγραψε στο Telegram ότι το γραμματόσημο τιμά «τις τιτάνιες προσπάθειες του λαού και των ενόπλων δυνάμεών μας».

«Η δική μας γέφυρα στέκεται δυνατή, η δική τους γέφυρα είναι τόσο κουρασμένη όσο και η ιδεολογία τους», δήλωσε ακόμη ο ίδιος, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή γραμματοσήμων στην πεζογέφυρα του Κιέβου, που επλήγη προ ημερών, όταν ρωσικός πύραυλος εξερράγη δίπλα της. «Σήμερα, οκτώ χρόνια, οκτώ μήνες, οκτώ ημέρες από τότε που οι Ρώσοι ξεκίνησαν την επίθεσή τους, ελπίζουμε ότι η νίκη μας φτάνει σε λιγότερο από οκτώ μήνες».

Η Ουκρανία τύπωσε 7 εκατομμύρια γραμματόσημα, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα ταχυδρομεία της Ukrposhta από την Παρασκευή, δήλωσε ο Σμελιάνκι.

Our bridge is standing strong, their bridge is as tired as their ideology. Was happy to launch “Crimean Bridge” stamp with @rustem_umerov on Kyiv bridge. Today 8 years, 8 months, 8 days as russians began their attack and hope our victory is less than 8 months ahead. @OlKubrakov pic.twitter.com/86Aprbro9p

— Igor Smelyansky (@smelyansky_igor) November 4, 2022