Ουκρανία: Παράσημο στον στρατιώτη που είπε στους Ρώσους «αντε γ…»

Σώθηκε ο ουκρανός στρατιώτης που είπε το θρυλικό πλέον «αντε γ…» στο ρωσικό πολεμικό πλοίο στο Φιδονήσι, στο Δέλτα του Δούναβη, περίπου 35 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική περιφέρεια της Οδησσού.

Την πρώτη ημέρα της ρωσική εισβολής στην Ουκρανία, οι ουκρανοί στρατιώτες που το υπερασπίζονταν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις προειδοποιήσεις-απειλές ρωσικού πολεμικού πλοίου. «Αυτό είναι πολεμικό σκάφος. Είναι ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο. Σας προτείνω να καταθέσετε τα όπλα και να παραδοθείτε για να αποφευχθεί η αιματοχυσία και άσκοπες απώλειες. Ειδάλλως θα βομβαρδιστείτε», ήταν το τελεσίγραφο που εστάλη από το ρωσικό σκάφος. Η απάντηση που έδωσε ο συνοριοφύλακας Ρόμαν Χριμπόφ ήρθε με πέντε λέξεις: «Ρωσικό πολεμικό πλοίο, άντε γ…». Το σχετικό ηχητικό ντοκουμέντο έκανε τον γύρο του Διαδικτύου.

Αρχικά, είχε διαδοθεί η πληροφορία ότι οι Ρώσοι βομβάρδισαν το νησί και σκότωσαν τους 19 Ουκρανούς.

Ομως, αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι οι Ουκρανοί επέζησαν και πιάστηκαν αιχμάλωτοι.

Την Τρίτη, το ουκρανικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι ο Ρόμαν Χριμπόφ αφέθηκε ελεύθερος μετά από ανταλλαγή αιχμαλώτων με τους Ρώσους και μάλιστα παρασημοφορήθηκε για τη γενναιότητά του.

Την Κυριακή, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι κάποιοι από τους ουκρανούς στρατιώτες στο Φιδονήσι είχαν σκοτωθεί και κάποιοι άλλοι είχαν συλληφθεί από τους Ρώσους. «Η Ρωσία μάς πρότεινε την ανταλλαγή αιχμαλώτων και φυσικά δεχθήκαμε χωρίς δισταγμό. Ολοι όσοι σκοτώθηκαν είναι ήρωες», είπε ο ουκρανός πρόεδρος.

Το υπουργείο Αμυνας δήλωσε ότι ο Χριμπόφ ήταν πίσω στο σπίτι του στο Τσερκάσι και ανέβασε στο Twitter το βίντεο με την παρασημοφόρησή του από τις τοπικές αρχές.

Η απάντησή στους Ρώσους έγινε ακόμα και γραμματόσημο από τα ουκρανικά ταχυδρομεία!

#Ukraine Roman Hrybov, the Ukrainian soldier, who said the now-famous "Russian warship, go fuck yourself" phrase when asked to surrender, returned home. It was initially thought that Hrybov and all the border guards on Snake Island were killed. Hrybov was captured by Russians pic.twitter.com/RVzfzK3ii4

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 29, 2022