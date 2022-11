Μια απίστευτη επιδρομή των ουκρανών κομάντος

Οι σαμποτέρ διείσδυσαν σχεδόν ανενόχλητοι σε μια ρωσική βάση όπου κανένας δεν περίμενε ότι θα μπορούσε να μπει στο στόχαστρο των Ουκρανών, δεδομένου ότι τα σύνορα με την Ουκρανία απέχουν περί τα επτακόσια χιλιόμετρα. Οι σκοποί άρχισαν έντρομοι να αντιλαμβάνονται τι συνέβαινε μόνον όταν το ένα μετά το άλλο τα μαχητικά ελικόπτερα στην πίστα άρχισαν να ανατινάζονται. Επρόκειτο για την πιο παράτολμη και θαρραλέα αποστολή των ουκρανών κομάντος έως σήμερα, οι οποίοι κατάφεραν να πλήξουν ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στη ρωσική περιφέρεια Πσκοφ, σε απόσταση μόλις 25 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Εσθονία.

Οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν αρχικά από ορισμένα κανάλια Telegram στη Μόσχα υποδήλωναν ατύχημα. Στη συνέχεια, όμως, κοινοποιήθηκε ένα βίντεο με πρωταγωνιστή έναν καταδρομέα να τοποθετεί εκρηκτικούς μηχανισμούς στα ρωσικά ελικόπτερα. Οι ουκρανοί κομάντος βιντεοσκόπησαν τους εαυτούς τους να κινούνται ήσυχα και αποφασιστικά εντός των εχθρικών εγκαταστάσεων, εστιάζοντας σε μια σειρά από λεπτομέρειες του τοπίου, ούτως ώστε να επιβεβαιώσουν την ακριβή τους θέση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Αμυνας στο πλαίσιο επίθεσης κατά της αεροπορικής βάσης Βερέτιε στην περιφέρεια Πσκοφ την περασμένη Δευτέρα, δύο ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα Ka-52 καταστράφηκαν ολοσχερώς και άλλα δύο υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Οπως συνέβη και με άλλες επιθέσεις κατά ρωσικών στόχων για τις οποίες η Μόσχα κατηγορεί ανοιχτά το Κίεβο, οι Ουκρανοί απέφυγαν να αναλάβουν την ευθύνη για το εντυπωσιακό πλήγμα που κατάφεραν, εντός της ρωσικής επικράτειας και πολύ μακριά από τα σύνορά τους. Στις καταστροφικές εκρήξεις που σημειώθηκαν στην αεροπορική βάση αναφέρθηκαν τη Δευτέρα και ρωσικά ΜΜΕ αλλά έως το μεσημέρι της Τετάρτης το ρωσικό υπουργείο Αμυνας δεν είχε προβεί σε κανένα σχόλιο.

Επικαλούμενο ρώσο αξιωματούχο το ενημερωτικό κανάλι Baza στο Telegram που έχει διασυνδέσεις με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες μετέδωσε πως η έκρηξη «ήταν τόσο ισχυρή που τα συντρίμμια του αεροσκάφους σκορπίστηκαν περίπου 200 μέτρα μακριά». Ανέφερε επίσης ότι μετά τις πρώτες εκρήξεις εντοπίστηκε ακόμη ένας εκρηκτικός μηχανισμός στην άτρακτο ενός άλλου ελικοπτέρου. Επιδιώκοντας ξεκάθαρα να υποβιβάσει το πλήγμα το Baza ανέφερε πως τα ελικόπτερα που καταστράφηκαν, βρίσκονταν στην αεροπορική βάση για επισκευές και συντήρηση.

Οσον αφορά τη σημασία της επίθεσης, ρωσικοί στόχοι εντός της ρωσικής επικράτειας έχουν πληγεί ξανά το προηγούμενο διάστημα, στην ντε φάκτο ρωσική Κριμαία και στη νότια Ρωσία, με όλες τις υποψίες, φυσικά, να στρέφονται στους Ουκρανούς. Ωστόσο η περιφέρεια του Πσκοφ στη βορειοδυτική Ρωσία απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από την Ουκρανία.

#Russia: A video surfaced allegedly showing the planting of explosive charges on a Russian Ka-52 helicopter by a saboteur on Veretye Air Base, Pskov Oblast – according to Russian media two helicopters there were damaged due to unknown explosions at 30th October. pic.twitter.com/Ks85KxgVNu

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 31, 2022