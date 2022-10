Η Ουκρανία ανακαταλαμβάνει εδάφη που «προσάρτησαν» οι Ρώσοι

Σημαντική υποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας της Χερσώνας, της νότιας Ουκρανίας, έδειξε ένας στρατιωτικός χάρτης που εμφάνισε την Τρίτη το ίδιο το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Σύμφωνα με τον εν λόγω χάρτη, και σε σύγκριση με εκείνον της προηγούμενης ημέρας, οι δυνάμεις της Μόσχας εγκατέλειψαν μεγάλο αριθμό τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Ντουντσάνι, στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου, ενώ ο ουκρανικός στρατός ηγείται μιας αντεπίθεσης σε αυτήν την περιφέρεια.

Επιπλέον, ο χάρτης της περιφέρειας του Χαρκόβου, στην βορειοανατολική Ουκρανία, δείχνει ότι οι Ρώσοι εγκατέλειψαν σχεδόν όλη την ανατολική όχθη του ποταμού Οσκίλ, την τελευταία περιοχή της περιφέρειας υπό ρωσικό έλεγχο, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ, επικαλούμενο τηλεγραφήματα των πρακτορείων Reuters και AFP.

#UPDATE Maps included in Russia's military briefing Tuesday showed its forces are no longer in control of the village of Dudchany on the west bank of the river Dnieper

📷 Control of Kherson region at beginning of Ukraine's counterassault in late August 2022 pic.twitter.com/Q3EKuc77Ce

