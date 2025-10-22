Γεραπετρίτης: Η ειρήνη στα Βαλκάνια περνά μέσα από την Ευρωπαϊκή Ενωση

Σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας και έντονων προκλήσεων για την Ευρώπη, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων, τονίζοντας ότι «ο μόνος βέβαιος δρόμος για την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή είναι η ευρωπαϊκή οικογένεια».

Μιλώντας μετά τη Σύνοδο για τη Διαδικασία του Βερολίνου, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού υποστηρικτή της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Οπως είπε, «η Ελλάδα, πάντοτε πρωτοπόρος στην πρόοδο της ενταξιακής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων, βρίσκεται σήμερα στην αιχμή των πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση της διαδικασίας».

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση της περιοχής αποτελεί «αδήριτη ανάγκη», σε μια εποχή κατά την οποία «ο εθνικισμός, οι μεταναστευτικές πιέσεις, η επισιτιστική και η κλιματική κρίση, αλλά και οι υβριδικές απειλές» δημιουργούν νέες, σύνθετες προκλήσεις για τη σταθερότητα.

«Οι κρίσεις πλέον δεν είναι τοπικές, αλλά οικουμενικές», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η απάντηση στα κοινά προβλήματα μπορεί να είναι μόνο συλλογική.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμένης δράσης για την ασφάλεια και τη διαχείριση των ροών, ενώ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να δείξει ανθεκτικότητα και αλληλεγγύη απέναντι στις προκλήσεις αυτές.

Για το Ουκρανικό, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι παραμένει στο επίκεντρο κάθε ευρωπαϊκής συζήτησης, καθώς «άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε στην Ευρώπη».

Οπως τόνισε, η ρωσική εισβολή «έδειξε ότι η Ευρώπη μετασχηματίζεται πλέον από έναν καθαρά οικονομικό και πολιτικό πυλώνα σε έναν γεωπολιτικό πυλώνα», γεγονός που επιβάλλει μεγαλύτερες συνέργειες και επενδύσεις στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης περνά και μέσα από την ενθάρρυνση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να παραμείνουν στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, παρά τις εξωτερικές πιέσεις.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται συστηματικά για μια Ευρώπη πιο ενωμένη, πιο ανθεκτική και πιο δίκαιη», κατέληξε.

Δήλωση Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στην ΕΡΤ και τη δημοσιογράφο Ευδοξία Λυμπέρη, μετά τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια https://t.co/6wWLMorFGu pic.twitter.com/MUcq6Xskwl — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 22, 2025

Ο κ. Γεραπετρίτης, στο περιθώριο της Συνόδου, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μιτσκόσκι.

Επίσης, είχε επαφές με τον πρωθυπουργό του Κοσόβου Αλμπίν Κούρτι, τον γενικό γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας Αμέρ Καπετάνοβιτς και τον γενικό γραμματέα του ΟΑΣΕ Φεριντούν Σινιρλιόγλου.

📍London FM George Gerapetritis at the #BerlinProcess Summit for the #WesternBalkans 📷Greek FM with #NorthMacedonia PM Hristijan Mickoski, Kosovar PM Albin Kurti, SG of the Regional Cooperation Council, Amer Kapetanovic & OSCE SG Feridun Sinirlioğlu pic.twitter.com/yq2sjdlaPT — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 22, 2025

