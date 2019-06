Φωτογραφία από δορυφόρο: ο «Πορθητής» στην κυπριακή ΑΟΖ

Το φως της δημοσιότητας είδε δορυφορική φωτογραφία του τουρκικού γεωτρύπανου «Πορθητής» δυτικά της Πάφου, συνοδευόμενου από την τουρκική φρεγάτα «Μπαρμπαρός».

Η φωτογραφία, με ημερομηνία 16/6/2019, «ανέβηκε» στο Twitter, από τον λογαριασμό Image Sat Intl και σε αυτή διακρίνεται ο «Πορθητής» μέσα από τα σύννεφα, ενώ δίπλα του πλέει η τουρκική φρεγάτα.

Under the clouds: The #Turkish #gas exploration continues for more than a month, 80 km west of #Paphos, within #Cyprus's EEZ.#Turkey #Barbados #EEZ #followup #fatih pic.twitter.com/SdhECiwGvA

