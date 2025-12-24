Φωνή βοώντος: Νέα έκκληση ΣΕΤΕ, σταματήστε τα μπλόκα

Μία ακόμη έκκληση -αν και όλες οι προηγούμενες έπεσαν εκ του αποτελέσματος στο κενό- για την αποκαταστάση της ομαλότητας και της κανονικότητας στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας, απηύθυνε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), καθώς έχει πλέον αρχίσει να γίνεται αντιληπτή η -μη αναστρέψιμη σε ορισμένες περιπτώσεις- ζημιά από τις κινητοποιήσεις με τα μπλόκα των αγροτών εν μέσω και της εορταστικής περιόδου.

Για τις επιχειρήσεις του χειμερινού τουρισμού, η περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας. Η απώλειά της δεν συνιστά απλώς μια πρόσκαιρη ζημία, αλλά θέτει ζήτημα επιβίωσης, με άμεσες επιπτώσεις για χιλιάδες εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες που εξαρτώνται από τη λειτουργία τους, υπογραμμίζει ο ΣΕΤΕ, κυρίως για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν αναφορικά με το κόστος των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων και επιμένουν να μιλούν για «πάνδημη στήριξη στα αιτηματα των αγροτών» και τη μορφή διεκδίκησης που έχουν επιλέξει.

Ο τουρισμός, σημειώνεται στη νέα έκκληση του ΣΕΤΕ, αποτελεί συλλογικό αγαθό για τη χώρα και η προστασία του προϋποθέτει λύσεις που δεν μεταφέρουν το κόστος σε άλλους κλάδους, στους εργαζόμενους και στις τοπικές κοινωνίες.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τη συνέχιση των αποκλεισμών στο οδικό δίκτυο, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο και τον χειμερινό τουρισμό.

Η συνέχιση των περιορισμών στην κυκλοφορία επιβαρύνει την καθημερινότητα πολιτών και επισκεπτών, δημιουργεί εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων ιδιαίτερα στις χειμερινές και ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Γι’ αυτό και είναι κρίσιμο να υπάρξει άμεση επιστροφή στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία του οδικού δικτύου, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση πολιτών, επισκεπτών και εργαζομένων, καθώς και η στοιχειώδης κανονικότητα της αγοράς κατά τις ημέρες των εορτών.

Ο τουρισμός αποτελεί συλλογικό αγαθό για τη χώρα και η προστασία του προϋποθέτει λύσεις που δεν μεταφέρουν το κόστος σε άλλους κλάδους, στους εργαζόμενους και στις τοπικές κοινωνίες.

Ο ΣΕΤΕ απευθύνει έκκληση για την άμεση αποκατάσταση της κανονικότητας, προκειμένου η εορταστική περίοδος να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και ομαλότητα.

