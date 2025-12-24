Το θέατρο του παραλόγου στα μπλόκα: «Είχαμε αστυνομικούς να παρακαλούν αγρότες να μετακινήσουν τρακτέρ»

Σκηνές απείρου κάλλους στα μπλόκα των αγροτών, εν μέσω του πρώτου κύματος εξόδου των εκδρομέων των Χριστουγέννων, περιέγραψε σε δηλώσεις της στο Μega, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σε αντίθεση με τα Μάλγαρα όπου, σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, η συμπεριφορά των εκεί αγροτών ήταν υποδειγματική, η εικόνα στα υπόλοιπα μπλόκα ήταν εξόχως προβληματική: «Επρεπε να ταλαιπωρηθούν χιλιάδες πολίτες ώστε να δώσουν το απόγευμα δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας. Δεν μπορεί να έχουμε μόνο μια λωρίδα κυκλοφορίας στην εθνική οδό», περιέγραψε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, για να προσθέσει:

«Ξέρετε πόσοι συνάδελφοι κινδύνευσαν να παρασυρθούν από οδηγούς που ήταν ταλαιπωρημένοι; Στο Κάστρο ψάχναμε 15 άτομα για να απομακρύνουν τα τρακτέρ τους για να δώσουμε και δεύτερη λωρίδα στην κυκλοφορία».

«Μετά τις 6 το απόγευμα αποφάσισαν να ακούσουν την Αστυνομία. Μέχρι τότε δεν δέχονταν να δώσουν περισσότερες λωρίδες, μόνο τη ΛΕΑ. Εχει να κάνει με το πόσο θέλεις να εξυπηρετήσεις τους πολίτες. Στα περισσότερα μπλόκα είχαμε αυτό το πρόβλημα», δήλωσε η κυρία Δημογλίδου για την αναγκαστική -αλλά συνάμα προβληματική- συνεννόηση-διαπραγμάτευση με τους αγρότες των μπλόκων.

Οπως και να ‘χει, παρατήρησε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, «στην Εθνική Οδό δεν γίνεται να κυκλοφορεί δρόμος από μια λωρίδα κυκλοφορίας», με την παράλληλη επισήμανση πως «όταν γίνονται έργα, υπάρχει μέριμνα ώστε ανά κάποια μέτρα να υπάρχει έξοδος».

«Είχαμε εικόνες αστυνομικών να παρακαλούν αγρότες να μετακινήσουν τρακτέρ», ανέφερε χαρακτηριστικά για το θέατρο του παραλόγου που παίζεται τις τελευταίες ώρες στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας εν μέσω της εξόδου των Χριστουγέννων (και σήμερα μάλιστα υπό βροχή).

