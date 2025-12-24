Κυβέρνηση-αγρότες: Τι μπορεί να κάνει ένας γιατρός στον Κάμπο

Ο Κώστας Τσιάρας, γιατρός στο επάγγελμα, βρέθηκε με την «καυτή πατάτα» του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του, ενώ αυτό εξελισσόταν από το 1993 έως το 2023, όταν ήταν υπουργός Δικαιοσύνης.

Τι καλύτερο από αυτή την ιδιότητα στο βιογραφικό του για να τοποθετηθεί στη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε φύλλο και φτερό τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εποπτεύουσες υπηρεσίες του υπουργείου, όταν η Βουλή κλήθηκε να αποφασίσει για την άρση της ασυλίας δύο πρώην υπουργών (Βορίδη και Αυγενάκη) και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η Εξεταστική Επιτροπή για το μεγάλο αυτό σκάνδαλο.

Τι να σου κάνει όμως ένας γιατρός, μόνος, απέναντι στα αγροτικά μπλόκα που ξεκίνησαν στις αρχές Δεκεμβρίου από τον Θεσσαλικό Κάμπο και κανείς δεν ξέρει (πέραν της ταλαιπωρίας όλης της χώρας) πώς θα εξελιχθούν;

Στην κυβέρνηση είναι προφανές ότι για να εκτονωθούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις κάτι πρέπει να δώσουν στους αγρότες, οι οποίοι πράγματι είχαν εισοδηματικές απώλειες το 2025, καθώς οι τιμές των γεωργικών προϊόντων (με πρώτα το βαμβάκι και το σιτάρι) υποχώρησαν δραματικά, ενώ ταυτόχρονα, ως καταναλωτές, πλήττονται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Το ακραίο είναι, βέβαια, ότι βλέπουν τα προϊόντα τους να φτάνουν σε τριπλάσια τιμή στη λαϊκή αγορά ή στο ράφι.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, το νέο πακέτο μέτρων στήριξης του εισοδήματος που έχει αποφασίσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και θα ανακοινωθεί επίσημα μόλις ανοίξουν οι δίαυλοι διαλόγου και επικοινωνίας της κυβέρνησης με τους αγρότες, προβλέπει τα εξής:

♦ Θα δοθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους που χάνουν τα κοπάδια τους λόγω της ευλογιάς, έτσι ώστε η αποζημίωση να ανέβει στα 250 ευρώ για κάθε προβατίνα.

♦ Θα μοιραστούν 80 εκατ. ευρώ στους σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς, ώστε να πάρουν εισοδηματική στήριξη 10 ευρώ ανά στρέμμα για το σιτάρι και 20 ευρώ ανά στρέμμα για το βαμβάκι.

♦ Με τις αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ θα καλύπτονται και οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή στον ΕΛΓΑ θα ενταχθούν και οι κτηνοτρόφοι. Μέχρι τώρα ο ΕΛΓΑ κατέβαλλε (το σύνολο των αποζημιώσεων) 200 εκατ. ευρώ ανά έτος, αλλά δεν κάλυπτε τους κτηνοτρόφους

Παράλληλα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει τις λύσεις που αποφάσισε η Ιταλία για τη στήριξη των αγροτών της, καθώς με απόφαση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι δόθηκαν 3 δισ. ευρώ (πέραν των πόρων της ΚΑΠ) από εθνικούς πόρους. Και αυτό έγινε με έμμεσο τρόπο.

Το «πακέτο ειρήνευσης» της ελληνικής κυβέρνησης με τους αγρότες συμπληρώνεται από τα νέα μέτρα στήριξης που ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο και ζητά την έγκριση και εφαρμογή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και την άμεση υλοποίησή τους από τις κυβερνήσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες που εισάγουν μεγαλύτερη ευελιξία και στήριξη για τους αγρότες για την εφαρμογή των κανόνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, και μάλιστα με 629 ψήφους υπέρ και μόλις 17 ψήφους κατά.

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι οι μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις μπορούν να υποστηριχθούν με ετήσια χρηματοδοτική στήριξη ύψους έως και 3.000 ευρώ. Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα μιας πρόσθετης εφάπαξ πληρωμής για την ανάπτυξη επιχειρήσεων ύψους έως 75.000 ευρώ, αντί του ποσού των 50.000 ευρώ που είχε προταθεί προηγουμένως, κάτι που στην Ελλάδα θα αναπτυχθεί μέσω του Ταμείου Αγροτικών Επενδύσεων που αναμένεται να συσταθεί το 2026 με αρχικό κεφάλαιο 300 εκατ. ευρώ.

Mercosur, η νέα απειλή

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα η κυβέρνηση ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά της συμφωνίας με τις μεγάλες χώρες της Λατινικής Αμερικής για την ελαχιστοποίηση των δασμών στις εισαγωγές (γεωργικών προϊόντων) από την ΕΕ και τις αντίστοιχες εξαγωγές, η οποία (το πιθανότερο) είναι να μην προχωρήσει αν δεν διασφαλιστούν οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων που ισχύουν στην ΕΕ.

Τα υπέρ είναι οι χαμηλές τιμές στα γεωργικά προϊόντα (καλαμπόκι, σόγια κ.λπ.) και κυρίως στα κρέατα, και οι τεράστιες ποσότητες που εξασφαλίζουν υπερεπάρκεια τροφίμων για όλη την ΕΕ. Τα κατά είναι ότι στη γεωργία οι χώρες αυτές χρησιμοποιούν γενετικά μεταλλαγμένα υβρίδια και στην παραγωγή κρέατος αυξητικές ορμόνες. Αυτά απαγορεύονται στην Ευρώπη και είναι η αιτία των αγροτικών κινητοποιήσεων που είδαμε στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι και στην Ιταλία, μέχρι να προβάλουν βέτο στη συμφωνία οι Μακρόν και Μελόνι.

Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατ’ αρχήν τη συμφωνία, αλλά το Ευρωκοινοβούλιο συνολικά ζήτησε από την Κομισιόν τη θέσπιση ρήτρας διασφάλισης στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur με στόχο την αποτροπή ζημιών στον γεωργικό τομέα της Ευρώπης από εισαγωγές από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η θέση του Ευρωκοινοβουλίου εγκρίθηκε με 431 ψήφους υπέρ, 161 κατά και 70 αποχές.

Το σχέδιο κανονισμού καθορίζει πώς η ΕΕ θα μπορεί να αναστέλλει προσωρινά τις δασμολογικές προτιμήσεις για εισαγωγές ορισμένων ευαίσθητων προϊόντων (όπως τα πουλερικά ή το βόειο κρέας) από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, εφόσον κριθεί ότι οι εισαγωγές αυτές πλήττουν τους παραγωγούς της ΕΕ.

Σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνά την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας όταν οι εισαγωγές ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 5% σε διάστημα τριών ετών, αντί για όριο 10% ετησίως, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η οποία όπως όλα δείχνουν θα γράψει στο… ενεργητικό της μία ακόμη αποτυχία.

