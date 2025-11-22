Ευρωπαίοι προς Τραμπ: Το σχέδιο για την Ουκρανία πρέπει να βελτιωθεί

Ως μία βάση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το σχέδιο 28 σημείων που κατέθεσαν οι ΗΠΑ σε Ουκρανία και Ρωσία προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη, αλλά σε αυτό θα πρέπει να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά και οι κυβερνήσεις Καναδά και Ιαπωνίας, μετά από συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της Συνόδου των G20 στη Νότιο Αφρική.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών υπήρξε ένα μπαράζ συναντήσεων ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι έχουν σημαντικές αντιρρήσεις αναφορικά με τις προτάσεις των ΗΠΑ, καθώς θεωρούν ότι ευνοούν υπερβολικά τη Ρωσία.

Πριν από την έναρξη της Συνόδου των G20 υπήρξε συνάντηση των ηγετών της επονομαζόμενης «Ε3», δηλαδή Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας, με τους Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και Φρίντριχ Μερτς να υπογραμμίζουν την ανάγκη να στηριχθεί η Ουκρανία και να μην αφεθεί στην τύχη της.

Ακολούθησε μία ακόμη συνάντηση, πιο διευρυμένη, καθώς πέραν από τους τρεις ηγέτες συμμετείχαν οι πρωθυπουργοί και άλλων ευρωπαϊκών κρατών, καθώς και αυτοί Ιαπωνίας και Καναδά. Στο κοινό ανακοινωθέν τονίζονται τα ακόλουθα:

«Καλωσορίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να φέρουν την ειρήνη στην Ουκρανία.

Το αρχικό προσχέδιο των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι ουσιώδη για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Πιστεύουμε, συνεπώς, ότι το προσχέδιο αποτελεί μια βάση η οποία θα απαιτήσει περαιτέρω επεξεργασία.

Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε ώστε να διασφαλιστεί ότι μια μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη. Είμαστε σαφείς ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν δια της βίας. Ανησυχούμε επίσης για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίοι θα άφηναν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση.

Επαναλαμβάνουμε ότι η εφαρμογή στοιχείων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτούσε τη συναίνεση των κρατών-μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αντιστοίχως.

Αξιοποιούμε την ευκαιρία για να υπογραμμίσουμε τη δύναμη της συνεχούς στήριξής μας προς την Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες».

Το κείμενο συνυπογράφουν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντικ Σχοφ, ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μίχολ Μάρτιν, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι.

Συνάντηση συμβούλων ΕΕ – ΗΠΑ

Σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από τις χώρες της Ε3 θα συναντηθούν με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη την Κυριακή 23/11 προκειμένου να συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία, είπαν αξιωματούχοι στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας.

Μια πηγή από τη γερμανική κυβέρνηση είπε πως ένα ευρωπαϊκό προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης, που βασίζεται στην αμερικανική πρόταση, εστάλη στην Ουκρανία και στη διοίκηση των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, τη Δευτέρα 24/11, ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα προκειμένου να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Το αμερικανικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Κόστα σε μια ανάρτηση στο Χ.

«Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε πως μια μελλοντική ειρήνη είναι βιώσιμη. Έχω προσκαλέσει και τους 27 ηγέτες της ΕΕ για μια ειδική συνάντηση για την Ουκρανία, στο περιθώριο μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα τη Δευτέρα».

