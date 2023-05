Επίθεση με drone στο Κρεμλίνο: Η Ουκρανία διαψεύδει εμπλοκή στην «απόπειρα δολοφονίας» του Πούτιν

Η Ουκρανία «δεν έχει καμία σχέση» με την επίθεση με drone στο Κρεμλίνο, τόνισε η ουκρανική προεδρία την Τετάρτη, την επομένη του περιστατικού που η Μόσχα έσπευσε να αποδώσει στο Κίεβο.

Η ρωσική πλευρά έκανε λόγο για «προσχεδιασμένη τρομοκρατική επίθεση και απόπειρα δολοφονίας του Βλαντίμιρ Πούτιν» κατά την διάρκεια της νύκτας της Τρίτης, η οποία δεν στέφθηκε από επιτυχία. Τα δύο drones που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση εξουδετερώθηκαν από τα αμυντικά συστήματα της χώρας, ανέφεραν τα κρατικά ΜΜΕ.

Προσέθεσαν δε ότι ο ρώσος πρόεδρος δεν βρισκόταν στην προεδρική κατοικία την ώρα του συμβάντος.

«Φυσικά και η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κρεμλίνο», δήλωσε ο σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σε μήνυμά του προς τους δημοσιογράφους, το οποίο αποτελεί και την πρώτη επίσημη αντίδραση του Κιέβου στην καταγγελία των Ρώσων, η οποία βρέθηκε στην κορυφή της επικαιρότητας.

«Τέτοιες δηλώσεις που σκηνοθετεί η Ρωσία θα πρέπει να θεωρούνται μόνο ως προσπάθεια προετοιμασίας ενός πλαισίου» που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρόσχημα «για μια μεγάλης κλίμακας τρομοκρατική επίθεση στην Ουκρανία», προειδοποίησε ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οπως προσέθεσε άλλωστε ο ουκρανός αξιωματούχος μια τέτοια επίθεση «δεν θα έλυνε κανένα στρατιωτικό πρόβλημα» για το Κίεβο, τη στιγμή που η Μόσχα εξακολουθεί να ελέγχει σχεδόν το 20% της ουκρανικής επικράτειας. Αντίθετα, η ενέργεια αυτή «θα υποκινούσε ακόμη πιο ακραίες ενέργειες της Ρωσίας κατά του άμαχου πληθυσμού» της Ουκρανίας, υποστήριξε.

Νωρίτερα η Μόσχα είχε διαμηνύσει ότι επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος απάντησης στην καταγγελλόμενη επίθεση κατά της κατοικίας του Πούτιν στο σύμπλεγμα κτιρίων του Κρεμλίνου, σε μια δήλωση η οποία πράγματι ερμηνεύεται ως πρόσχημα για περαιτέρω κλιμάκωση στο μέτωπο του πολέμου.

Λίγη ώρα αργότερα σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο Κίεβο και σε ορισμένες περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ουκρανίας.

Τι κρύβεται πίσω από τους ισχυρισμούς των Ρώσων;

Σύμφωνα με τον Ποντόλιακ, η Ρωσία «είναι πολύ φοβισμένη» λόγω της επερχόμενης έναρξης της πολυσυζητημένης ουκρανικής «εαρινής αντεπίθεσης».

Τις τελευταίες ημέρες, το Κίεβο έχει αναφέρει ότι οι προετοιμασίες για το συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο πράγματι «φτάνουν στο τέλος τους». Η ρωσική μισθοφορική οργάνωση Wagner, της οποίας ηγείται ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν, ανέφερε κι εκείνη την Τετάρτη ότι η «ενεργός φάση» της αντεπίθεσης ενδέχεται να αρχίσει τις προσεχείς μέρες.

Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος που η ρωσική πλευρά «προσπαθεί με οποιονδήποτε τρόπο να πάρει την πρωτοβουλία, να στρέψει αλλού την προσοχή», κατά τον σύμβουλο του ουκρανού προέδρου, τις δηλώσεις του οποία μετέδωσαν τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

Επιπλέον, το Κίεβο «έδειξε» στο εσωτερικό της Ρωσίας προς αναζήτηση των δραστών της φερόμενης επίθεσης.

«Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τον αυξανόμενο αριθμό ατυχημάτων και περιστατικών που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα μέρη της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η εμφάνιση αγνώστων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) σε ενεργειακές εγκαταστάσεις ή στην επικράτεια του Κρεμλίνου μπορεί να υποδηλώνει μόνο αντάρτικο των τοπικών δυνάμεων αντίστασης. Οπως όλοι γνωρίζουν, τα drones μπορούν να αγοραστούν σε οποιοδήποτε στρατιωτικό κατάστημα…», σημειώνεται σε χωριστή ανακοίνωση του Ποντόλιακ στα κοινωνικά δίκτυα.

«Η απώλεια του ελέγχου της εξουσίας στη χώρα από τη φατρία του Πούτιν είναι προφανής», επεσήμανε ακόμη ο ίδιος. «Κάτι συμβαίνει στη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά σίγουρα χωρίς τα drones της Ουκρανίας πάνω από το Κρεμλίνο…», συνόψισε.

Το εν λόγω περιστατικό λαμβάνει χώρα τον μήνα των μεγάλων εθνικών εορτασμών στη Ρωσία, σημείωσαν με τη σειρά τους αναλυτές οι οποίοι θύμισαν ότι ο Πούτιν, επικαλούμενος ακριβώς τον κίνδυνο μίας «τρομοκρατικής επίθεσης», ακύρωσε κάθε εορταστική εκδήλωση και απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά και για την επικείμενη Ημέρα της Νίκης της ΕΣΣΔ επί της ναζιστικής Γερμανίας, στις 9 Μαΐου.

Επισήμως η Μόσχα επικαλείται «λόγους ασφαλείας» για να αιτιολογήσει την παραπάνω απόφαση. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η κίνηση αυτή μαρτυρά την ανησυχία της ρωσικής κυβέρνησης για το ενδεχόμενο μαζικών διαδηλώσεων και τις εικόνες χιλιάδων πολιτών με τις φωτογραφίες των σκοτωμένων στο μέτωπο της Ουκρανίας στα χέρια τους, σύμφωνα με δυτικές πηγές.

Εκκλήσεις για αντίποινα

Αρκετοί υποστηρικτές του Κρεμλίνου, αξιωματούχοι και αναλυτές, αγνόησαν τη διάψευση της ουκρανικής πλευράς και κάλεσαν τον Πούτιν να προχωρήσει σε αντίποινα.

«Θα απαιτήσουμε τη χρήση όπλων ικανών να σταματήσουν και να καταστρέψουν το τρομοκρατικό καθεστώς του Κιέβου», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου Βιάτσεσλαβ Βολόντιν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την «καταστροφή του ουκρανικού καθεστώτος» ζήτησε και ο πρώην σύμβουλος της ρωσικής κυβέρνησης Σεργκέι Μάρκοφ.

«Ολος ο κόσμος παρακολουθεί την επίθεση στο Κρεμλίνο και όλοι αναμένουν να δουν ποια θα είναι η απάντηση της Ρωσίας», σημείωσε, για να συμπληρώσει στη συνέχεια: «Το κύριο ερώτημα είναι αν θα μπορέσει όντως η Ρωσία να καθαρίσει κάποιο μέλος της ουκρανικής κυβέρνησης».

Δεκάδες βουλευτές της Δούμας, δημοσιογράφοι και στρατιωτικοί μπλόγκερ, διατύπωσαν αντίστοιχα ερωτήματα και απόψεις.

Μπλίνκεν: Είμαστε επιφυλακτικοί με όσα ισχυρίζεται το Κρεμλίνο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν δήλωσε δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την κατηγορία της Ρωσίας ότι η Ουκρανία προσπάθησε να δολοφονήσει τον ρώσο πρόεδρο χρησιμοποιώντας drones, ταυτόχρονα όμως τόνισε ότι ο ίδιος θα αντιμετώπιζε «με πολύ μεγάλη επιφύλαξη» οτιδήποτε προέρχεται από το Κρεμλίνο.

Ερωτηθείς εάν η Ουάσινγκτον θα επέκρινε το Κίεβο στην περίπτωση που επέλεγε από μόνο του να πλήξει στόχους εντός του ρωσικού εδάφους, ο Μπλίνκεν είπε ότι αρμόδια για να λάβει αποφάσεις για το πώς θα αμυνθεί είναι η Ουκρανία.

