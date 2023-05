Πήγαν οι Ουκρανοί να σκοτώσουν τον Πούτιν με drone στο Κρεμλίνο;

Σε μία εξόχως βολική για την ίδια ανακοίνωση, η Μόσχα κατήγγειλε την Τετάρτη, με τον πλέον επίσημο τρόπο, απόπειρα δολοφονίας του Βλαντίμιρ Πούτιν από τους Ουκρανούς, μέσω οργανωμένης –όπως χαρακτηρίζεται– επίθεσης με drone στο Κρεμλίνο!

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria, η επίθεση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης και σε αυτή χρησιμοποιήθηκαν δυο drones, τα οποία και καταρρίφθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις.

«To καθεστώς του Κιέβου επιχείρησε το βράδυ να χτυπήσει με drones την κατοικία του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Κρεμλίνο.

Δύο μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (UAVs) είχαν στόχο το Κρεμλίνο.

Ως αποτέλεσμα των έγκαιρων ενεργειών που έγιναν από τον στρατό και τις ειδικές υπηρεσίες, με τη χρήση συστημάτων πολέμου ραντάρ, (τα drones) τέθηκαν εκτός λειτουργίας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Κρεμλίνο για τη φερόμενη απόπειρα δολοφονίας του Βλαντίμιρ Πούτιν από τους Ουκρανούς.

Το ρωσικό πρακτορείο ΤΑSS μετέδωσε από την πλευρά του ότι από την επίθεση δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο κτίριο του Κρεμλίνου, ούτε υπήρξαν τραυματίες.

Κατά την ίδια πηγή, ο ρώσος πρόεδρος δεν βρισκόταν στο κτίριο τη στιγμή της επίθεσης.

Σε πλάνα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, καπνοί διακρίνονταν να αναδύονται από το κτίριο του Κρεμλίνου.

JUST IN – Russia says Ukraine tried to hit Kremlin with drones overnight in an assassination attempt on Putin.pic.twitter.com/xAS0BtTDzs

— Disclose.tv (@disclosetv) May 3, 2023