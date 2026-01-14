Επιστρέφουν στη Γη λόγω προβλήματος υγείας οι αστροναύτες της Crew-11

Εξελίξεις υπάρχουν στο θέμα της πρόωρης επιστροφής στη Γη της τετραμελούς αποστολής Crew-11, η οποία βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ). Ως γνωστόν, το θέμα προέκυψε ύστερα από πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ένα μέλος της αποστολής, τα στοιχεία του οποίου δεν έγιναν γνωστά, ούτε και η φύση του προβλήματός του. Την ομάδα του Crew-11 απαρτίζουν ο Ρώσος Ολεγκ Πλατόνοφ, ο Ιάπωνας Κιμίγια Γιούι και οι Αμερικανοί Ζένα Κάρντμαν και Μάικ Φινκ.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι μια κάψουλα Crew Dragon θα αποσυνδεόταν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, μεταφέροντας τους τέσσερις αστροναύτες πίσω στη Γη. Πρόκειται για πρωτοφανέρωτη στην Ιστορία της κατάκτησης του Διαστήματος αποστολή ιατρικής εκκένωσης, έγραψαν οι λονδρέζικοι Times. Ο Φινκ χαρακτήρισε την απόφαση της NASA περί ακύρωσης της αποστολής του Crew-11 «σωστή, αν και γλυκόπικρη».

«Είμαστε όλοι καλά. Ολοι είναι ασφαλείς» έγραψε ο ίδιος στα social media. Και προσέθεσε: «Προσβλέπουμε στην επίλυση τυχόν ιατρικών ζητημάτων με την καλύτερη δυνατή φροντίδα». Το ιατρικό πρόβλημα προέκυψε την περασμένη Πέμπτη. Η επικεφαλής του Crew 11, Ζένα Κάρντμαν, δήλωσε ότι η κατάληξη της αποστολής ήταν απροσδόκητη, όμως «το πλήρωμα ενώθηκε σαν οικογένεια για να βοηθήσει το ένα μέλος το άλλο».

Και ο Μάικ Φίνκ σχολίασε: «Η επιστροφή στη Γη ήταν συνειδητή απόφαση, ώστε να γίνουν οι σωστές ιατρικές κλινικές εξετάσεις, αφού στη Γη διατίθεται όλο το φάσμα των διαγνωστικών δυνατοτήτων. Η απόφαση ελήφθη ήρεμα και προσεκτικά. Η NASA νοιάζεται τους ανθρώπους της. Χειρουργοί πτήσης, μηχανικοί, διευθυντές και ομάδες υποστήριξης συνεργάστηκαν γρήγορα και με επαγγελματισμό, ώστε να χαράξουν την καλύτερη δυνατή πορεία».

Και αυτά παρά το γεγονός ότι ο ΔΔΣ διαθέτει πολλά ιατρικά εφόδια και εξοπλισμό για τη θεραπεία ασθενειών ή τραυματισμών: μηχάνημα υπερήχων, απινιδωτή και αυτό που η NASA αποκαλεί «ισχυρό φαρμακείο», δηλαδή περισσότερα από 190 φάρμακα, ενδοφλέβια, αναλγητικά, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωτικά, αντι-vertigo, κ.λπ.

Πώς θα γίνει η επιστροφή

Ο ΔΔΣ βρίσκεται σε τροχιά σε μέσο υψόμετρο 250 μιλίων από τη Γη. Το Crew Dragon αναμένεται να αποσυνδεθεί από το συγκρότημα στις 22:05 ώρα Γκρίνουιτς και να προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, στις 08:41 ώρα Γκρίνουιτς την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Το ταξίδι του, συνεπώς, θα είναι σχετικά σύντομο. Σύμφωνα με το καταστρωμένο σχέδιο, οι καταπακτές που ενώνουν τον ΔΣΣ με το σκάφος θα κλείσουν περίπου 90 λεπτά πριν από την αποσύνδεσή του, δηλαδή στις 19:30 ώρα Γκρίνουιτς.

Οσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την όλη διαδικασία επιστροφής του Crew-11 και σε όλες τις φάσεις της μπορούν να συνδεθούν με τον ιστότοπο της NASA, όπου θα υπάρξουν οι σχετικές συνδέσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της NASA, στις 14 Ιανουαρίου η σύνδεση για το live θα αρχίσει στις 20:00 ώρα Γκρίνουιτς, ενώ στις 15 Ιανουαρίου η σύνδεση θα αρχίσει στις 07:15 ώρα Γκρίνουιτς. Αλλά και η SpaceX θα κάνει τη δική της διαδικτυακή μετάδοση, η οποία θα ξεκινήσει 15 λεπτά πριν από την αποσύνδεση την Τετάρτη και θα συνεχιστεί με live και την Πέμπτη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News