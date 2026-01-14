Οι σαμποτέρ της Ρωσίας σπέρνουν το χάος στην Ευρώπη

Ποικίλους τρόπους για να επιτίθεται στην Ευρώπη χρησιμοποιεί η Ρωσία, με την τελευταία αποκάλυψη, σύμφωνα με τους Times, να αφορά τη στρατολόγηση «αναλώσιμων» πρακτόρων για την πραγματοποίηση δολιοφθορών εναντίον συγκεκριμένων στόχων στη Γηραιά Ηπειρο.

Σύμφωνα με έκθεση που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στρατολόγηση οικονομικά πιεσμένων Ουκρανών προσφύγων, οι οποίοι ενδέχεται να μην γνωρίζουν ότι εργάζονται για το Κρεμλίνο, σε μια προσπάθεια υπονόμευσης της δημόσιας στήριξης προς το Κίεβο σε μια κρίσιμη στιγμή του πολέμου που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Στο παραπάνω συμπέρασμα κατέληξε η έρευνα που πραγματοποίησε το βρετανικό think tank Royal United Services Institute (Rusi).

Οι επιχειρήσεις του Κρεμλίνου περιλάμβαναν εμπρησμούς, επιθέσεις σε υποδομές, βανδαλισμούς και άλλες πράξεις δολιοφθοράς με στόχο τη διάδοση «φόβου και σύγχυσης» στις δυτικές κοινωνίες και την «απόδειξη» των αδυναμιών στην προστασία των πολιτικών υποδομών. Η έκθεση αναφέρει ότι ο αριθμός τέτοιων περιστατικών στην Ευρώπη τριπλασιάστηκε μεταξύ 2023 και 2024 και ότι η δολιοφθορά παραμένει «βασικό εργαλείο» του ρωσικού υβριδικού πολέμου.

Η Rusi σημειώνει: «Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη στρατολόγηση και την καθοδήγηση δολιοφθορέων έχουν μετατοπιστεί από τη λογική του Ψυχρού Πολέμου, που βασιζόταν σε εκπαιδευμένους πράκτορες, σε ένα μοντέλο που χαρακτηρίζεται από “ελεύθερες” αποστολές. Χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης σαμποτέρ στρατολογούνται συνήθως μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το Telegram, και αμείβονται με μικρά ποσά, συχνά σε κρυπτονομίσματα. Στους στρατολογημένους προσφέρονται λίγα δολάρια για πράξεις όπως γκράφιτι και έως 10.000 δολάρια για πιο σοβαρά εγκλήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δολιοφθορείς δεν πληρώθηκαν καθόλου, γεγονός που υπογραμμίζει το πόσο αναλώσιμοι είναι».

Τον Νοέμβριο, η Πολωνία απήγγειλε κατηγορίες σε τρεις Ουκρανούς, δύο εκ των οποίων ερήμην, για έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή που αποτελούσε βασική οδό μεταφοράς βοήθειας προς την Ουκρανία. Στην Πολωνία έχει παρατηρηθεί αύξηση του αντιαουκρανικού αισθήματος, καθώς η χώρα έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό προσφύγων.

Η όξυνση των εντάσεων και η διάβρωση της στήριξης προς την Ουκρανία «αποτελούν μέρος της λογικής της χαμηλού επιπέδου [ρωσικής] δολιοφθοράς, ακόμη και όταν η φυσική ζημιά είναι περιορισμένη», τονίζει στους Times, η Κίνγκα Ρεντλόβσκα, ειδικός στη παράνομη χρηματοδότηση και την ασφάλεια, που συνυπέγραψε την έκθεση.

Η έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή, την οποία η Πολωνία δήλωσε ότι ενορχηστρώθηκε από τη Μόσχα, σημειώθηκε αφού ο Ντανίιλ Μπαρντάντιμ, ένας ουκρανός έφηβος που είχε διαφύγει από τη ρωσική εισβολή, κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε εμπρηστική επίθεση που κατέστρεψε εμπορικό κέντρο στη Βαρσοβία το 2024. Τον Νοέμβριο κρίθηκε επίσης ένοχος για την πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού σε κατάστημα Ikea στη Λιθουανία και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης. Αν καταδικαστεί για την επίθεση στην Πολωνία, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ισόβια κάθειρξη.

Ο Μπαρντάντιμ, που ήταν 17 ετών την περίοδο του περιστατικού στη Λιθουανία, φέρεται να είχε δεχθεί πρόταση για ένα αυτοκίνητο BMW και περίπου 8.000 λίρες από μια ασαφή ομάδα για να πυροδοτήσει τον μηχανισμό στο Ikea. Σύμφωνα με τους ερευνητές, έλαβε οδηγίες μέσω Telegram και Zangi, μιας κινεζικής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υποστήριζε τον πόλεμο της Μόσχας κατά της πατρίδας του. Ο λιθουανός εισαγγελέας δήλωσε ότι, αν είχε στρατολογηθεί από ρώσους πράκτορες, είναι πιθανό να «μην κατανοούσε τον τελικό στόχο». Κανείς δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε ούτε στη φωτιά στο Ikea ούτε σε εκείνη στο εμπορικό κέντρο.

Η έκθεση της Rusi, η πρώτη εις βάθος μελέτη για το πώς η Ρωσία χρηματοδότησε το κύμα επιθέσεών της, ζητά την υιοθέτηση νομικού ορισμού της δολιοφθοράς από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, την ενίσχυση της επιβολής του νόμου και της διεθνούς συνεργασίας, καθώς και αυστηρότερη εποπτεία των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων σε μετρητά εκτός οργανωμένων αγορών.

«Η Ευρώπη ήταν σχετικά αργή στο να αναγνωρίσει αυτά τα περιστατικά ως μέρος μιας συντονισμένης εκστρατείας δολιοφθοράς», εξηγεί η Ρεντλόβσκα και προσθέτει ότι «το χρήμα κινείται γρήγορα, ιδίως μέσω κρυπτονομισμάτων και άτυπων υπηρεσιών μετρητών, ενώ οι νομικές διαδικασίες και η διασυνοριακή συνεργασία κινούνται αργά. Ακόμη και αποτυχημένες ή χαμηλής επίδρασης επιθέσεις εξυπηρετούν τους ρωσικούς στόχους, δημιουργώντας φόβο, αποστραγγίζοντας πόρους ασφαλείας και δοκιμάζοντας τα όρια αντίδρασης».

Η έκθεση προτρέπει επίσης σε εκστρατείες ενημέρωσης για τις τακτικές του Κρεμλίνου μεταξύ των μεταναστών και των εφήβων — ομάδων που, σύμφωνα με την έκθεση, στοχοποιούνται συχνότερα από τη Μόσχα — καθώς και στην παροχή ανταμοιβών για πληροφοριοδότες.

Ο Βίνσεντ Σεβέρσκι, πρώην αξιωματικός των πολωνικών μυστικών υπηρεσιών, εκτίμησε ότι το οικονομικό όφελος ήταν το βασικό κίνητρο για το 95% των στρατολογημένων.

Τον Φεβρουάριο, ένας Ουκρανός, γνωστός ως Σέρχιι Σ., καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για τον σχεδιασμό εμπρηστικών επιθέσεων στο Βρότσλαβ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας. Παραδέχθηκε ότι έλαβε διαδικτυακές οδηγίες για τις επιθέσεις, αλλά δήλωσε ότι δεν σκόπευε να τις πραγματοποιήσει και ότι σχεδίαζε να διακόψει κάθε επαφή με τον φερόμενο ρώσο πράκτορα αφού θα λάμβανε την προκαταβολή.

Αλλες πράξεις δολιοφθοράς που αποδίδονται στη Μόσχα περιλαμβάνουν σχέδιο εμπρησμού αποθηκών που ανήκαν σε ουκρανό επιχειρηματία στο Λονδίνο και την παρεμβολή συστημάτων GPS που χρησιμοποιούνται από αεροδρόμια στην περιοχή της Βαλτικής. Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις συντονίζονται από τη GRU, τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

