Πώς ΤΝ και ρομπότ αναδιαμορφώνουν την κινεζική οικονομία

Ο Σαμ Αλτμαν οραματίζεται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα θεραπεύει τον καρκίνο. Ο Ελον Μασκ λέει ότι τα ρομπότ θα εξαλείψουν τη φτώχεια και την ανθρώπινη εργασία. Η Κίνα, από την πλευρά της, επικεντρώνεται σε κάτι πιο πεζό: στην κατασκευή καλύτερων πλυντηρίων ρούχων.

Παρότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του Πεκίνου για την ΤΝ είναι λιγότερο φιλόδοξοι από εκείνους των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, η βραχυπρόθεσμη προτεραιότητά της είναι να ενισχύσει τον ρόλο της ως το απόλυτο παγκόσμιο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων στις επόμενες δεκαετίες. Αυτός ο στόχος απειλείται πλέον από την αύξηση του κόστους στην εγχώρια αγορά και από τους δασμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post.

Η τεχνολογική ώθηση παρατηρείται πλέον σε όλα τα μήκη και πλάτη της ασιατικής υπερδύναμης, σε δεκάδες εταιρείες –τροφοδοτούμενες από επιχορηγήσεις ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ κρατικής και ιδιωτικής ανάπτυξης– που μεταμορφώνουν κάθε βήμα της γραμμής παραγωγής και εξαγωγής κινεζικών αγαθών.

Μέσω της ΤΝ, τα εργοστάσια σχεδίασης ενδυμάτων μειώνουν το χρόνο παραγωγής τους κατά πάνω από 70%, ενώ πλυντήρια ρούχων στην ενδοχώρα της Κίνας κατασκευάζονται υπό την καθοδήγηση «εργοστασιακών εγκεφάλων» ΤΝ. Σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας τα εμπορευματοκιβώτια κυκλοφορούν σε αυτόνομα φορτηγά χωρίς σχεδόν κανέναν εργαζόμενο, ενώ η τεχνολογία διαχειρίζεται τον καθημερινό προγραμματισμό του.

Στελέχη που εμπλέκονται στις προσπάθειες της Κίνας παρομοιάζουν το μέλλον των εργοστασίων με ζωντανούς οργανισμούς που θα μπορούν να σκέφτονται και να ενεργούν αυτόνομα, ξεπερνώντας τις προγραμματισμένες εργασίες των παραδοσιακά αυτοματοποιημένων εργοστασίων – με τις λειτουργίες τους να τελούνται όλο το 24ωρο, χωρίς αναμμένα φώτα.

Τα άλματα της τεχνολογίας καθησυχάζουν τους ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οποίοι φοβούνται ότι η Κίνα θα χάσει την παγκόσμια ηγεμονία της στον κλάδο της μεταποίησης. Ο πληθυσμός της συρρικνώνεται, οι νέοι αποφεύγουν τις θέσεις εργασίας στα εργοστάσια, και οι κυρώσεις εναντίον των κινεζικών εξαγωγών έχουν ενταθεί σε πολλές Δυτικές χώρες. Παράλληλα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευθεί να φέρει στις ΗΠΑ τεράστιο αριθμό θέσεων εργασίας μέσω των δασμών.

Η ΤΝ προσφέρει σανίδα σωτηρίας για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, βοηθώντας την Κίνα να κατασκευάζει και να αποστέλλει περισσότερα προϊόντα ταχύτερα, φθηνότερα και χρησιμοποιώντας λιγότερους εργαζόμενους. Πέρυσι εγκατέστησε 295.000 βιομηχανικά ρομπότ, περισσότερα από το άθροισμα όλων των υπολοίπων κρατών του πλανήτη. Το απόθεμα λειτουργικών ρομπότ της ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια το 2024 – το μεγαλύτερο από κάθε άλλη χώρα.

Από τα συνολικά 131 εργοστάσια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις που αναγνωρίζονται διεθνώς από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους μέσω τεχνολογιών αιχμής όπως η ΤΝ, τα 45 βρίσκονται στην ηπειρωτική Κίνα – ενώ μόλις τρία λειτουργούν στις ΗΠΑ.

Για τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ τα ισχυρά εργοστάσια είναι θεμελιώδη συστατικά μιας εύρωστης οικονομίας, ενισχύοντας τον αγώνα του Πεκίνου με αντίπαλο την Ουάσινγκτον για παγκόσμια επιρροή. Το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της Κίνας προέρχεται από τον μεταποιητικό κλάδο, όντας το υψηλότερο στον κόσμο.

Ο κίνδυνος της δημιουργίας στρατιάς ανέργων Κινέζων ελλοχεύει, ωστόσο οι ηγέτες της στοιχηματίζουν ότι η συρρίκνωση του πληθυσμού της χώρας –ο οποίος προβλέπεται να μειωθεί κατά 200 εκατομμύρια στις επόμενες τρεις δεκαετίες– θα αντισταθμίσει τις περικοπές θέσεων εργασίας στα εργοστάσια, ενισχύοντας την παραγωγικότητα χωρίς να αυξήσει την ανεργία.

Οταν η Κίνα άρχισε να ανοίγει την οικονομία της, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, απολάμβανε μια τεράστια προσφορά φθηνού εργατικού δυναμικού. Εκατομμύρια μετανάστες άφηναν πίσω τα χωριά τους για να εργαστούν στις νέες γραμμές παραγωγής στις ακτές της χώρας. Σήμερα οι μέσοι μισθοί στα κινεζικά εργοστάσια είναι πολύ υψηλότεροι από εκείνους κρατών όπως η Ινδία.

Αλλά πολλοί νεαροί Κινέζοι δηλώνουν πλέον απρόθυμοι να εργαστούν σε εργοστάσια της χώρας τους. Το Πεκίνο αποκάλυψε πριν από αρκετά χρόνια ότι το έλλειμμα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε βασικούς τομείς της μεταποίησης θα μπορούσε να αγγίξει τα 30 εκατομμύρια εργαζόμενους φέτος.

Η ΤΝ δεν θα λύσει όλα τα οικονομικά προβλήματα της Κίνας, όπως επισημαίνει η Washington Post. Σε τομείς όπως η τεχνολογία αιχμής και τα μικροτσίπ η χώρα εξακολουθεί να υστερεί σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, όπου πολλές εταιρείες, όπως η Amazon και η Walmart, δίνουν προτεραιότητα στον αυτοματισμό με τρόπο παρόμοιο των κινεζικών.

Το πλεονέκτημα της Κίνας έγκειται στην κλίμακα των φιλοδοξιών της – όχι μόνο στους ευφυείς τεχνολογικούς κόμβους της, αλλά και σε περιοχές όπως η Τζινγκζού, μια πόλη πέντε εκατομμυρίων κατοίκων στον ποταμό Γιανγκτσέ, η οποία φιλοξενεί σημαντικές εγκαταστάσεις παραγωγής της Midea, ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές οικιακών συσκευών στον πλανήτη.

Πριν από μια δεκαετία η Midea ξεκαθάρισε τις φιλοδοξίες της για αυτοματοποίηση αποκτώντας τον έλεγχο της γερμανικής εταιρείας Kuka, η οποία ειδικεύεται στη ρομποτική. Σήμερα τα ρομπότ της Kuka στο εργοστάσιο πλυντηρίων ρούχων της Midea στην Τζινγκζού λειτουργούν υπό την επίβλεψη ενός «εργοστασιακού εγκεφάλου» ΤΝ, όπως αποκαλείται, που λειτουργεί ως ένα είδος κεντρικού νευρικού συστήματος και διαχειρίζεται πολλές εργασίες του.

Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος διαχειρίζεται 14 εικονικούς πράκτορες εντός του εργοστασίου, οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους για να βρουν τον καλύτερο τρόπο εκτέλεσης των εργασιών του – με τις παραγγελίες να καταλήγουν σε ρομπότ και σε άλλα μηχανήματα. Πρόκειται για το πρώτο βήμα προς τον στόχο της Midea να αυτοματοποιήσει μέσω ΤΝ ολιστικά τις διαδικασίες παραγωγής της.

Σε μια ένδειξη του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για την αύξηση της αποδοτικότητάς της, η Midea αναφέρει ότι τα ετήσια έσοδά της ανά εργαζόμενο αυξήθηκαν κατά σχεδόν 40% μεταξύ 2015 και 2024.

Οι ΗΠΑ, αντιδρώντας, προσπαθούν να αποτρέψουν την πρόοδο της Κίνας στον τομέα της ΤΝ μέσω μέτρων όπως οι έλεγχοι των εξαγωγών, που εμποδίζουν την πρόσβαση της Κίνας στα πιο προηγμένα μικροτσίπ. Παρ’ όλα αυτά, η εμφάνιση του εργαστηρίου τεχνολογικών ερευνών DeepSeek στην πόλη Χανγκτζόου καταδεικνύει την ικανότητα των κινέζων μηχανικών στην ανάπτυξη μοντέλων ΤΝ.

Παράλληλα, οι περισσότεροι Κινέζοι αγκαλιάζουν τη νέα τεχνολογία, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να την αναπτύξει περαιτέρω. Πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι το 83% των κινέζων ερωτηθέντων πιστεύει πως τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την ΤΝ είναι περισσότερο ωφέλιμα παρά επιβλαβή – ποσοστό διπλάσιο από το αντίστοιχο των ερωτηθέντων στις ΗΠΑ.

Παράλληλα με την DeepSeek, ο τεχνολογικός γίγαντας Huawei, ο οποίος έχει υποστεί αμερικανικές κυρώσεις, βρίσκεται στο επίκεντρο της κινεζικής πρωτοπορίας. Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια οικογένεια ευρέων γλωσσικών μοντέλων –που ονομάστηκαν Pangu, από έναν χαρακτήρα της κινεζικής μυθολογίας για τη δημιουργίας του κόσμου–, μαζί με άλλες υπηρεσίες ΤΝ, τις οποίες χρησιμοποιούν τα εργοστάσια ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά.

Η Washington Post επισημαίνει ότι η Huawei έχει αναπτύξει εργαλεία ΤΝ για την ακριβέστερη πρόβλεψη της αντοχής του κλίνκερ (εξαϋλωμένου άνθρακα), καθώς και για τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας στους κλιβάνους όπου παρασκευάζεται. Ετσι προσαρμόζει τις αναλογίες πρώτων υλών και αποφεύγει την παραγωγή κλίνκερ ακατάλληλης αντοχής.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα για τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ είναι η αναβάθμιση των λιμανιών της χώρας – ένα κρίσιμο βήμα προς την ενίσχυση της παγκόσμιας κυριαρχίας της Κίνας στον κατασκευαστικό κλάδο. Το λιμάνι της Τιαντζίν, από τα μεγαλύτερα της χώρας, συνεργάστηκε με τη Huawei για να λανσάρει έναν στόλο μη επανδρωμένων φορτηγών και ένα σύστημα ΤΝ που βελτιστοποιεί τους χρόνους άφιξης των πλοίων και τη χωρητικότητα των γερανών, για καλύτερη προγραμματική διαχείριση.

Ο προγραμματισμός φόρτωσης και εκφόρτωσης προϊόντων στο λιμάνι, που προηγουμένως διαρκούσε περίπου 24 ώρες, τώρα ολοκληρώνεται μέσα σε μόλις 10 λεπτά, σύμφωνα με την Huawei. Παράλληλα, πέρυσι το λιμάνι λάνσαρε ένα μοντέλο ΤΝ, η ικανότητα του οποίου στην ανάλυση βίντεο και φωτογραφιών στον χώρο θα του επιτρέψει να αντικαταστήσει τους υπεύθυνους ασφαλείας του λιμένα στο μέλλον.

Στην Τιαντζίν, πάνω από το 88% του εξοπλισμού μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων είναι ήδη αυτοματοποιημένο. Συγκριτικά, μόλις ένα από τα 10 μεγάλα λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων των ΗΠΑ είχε αναπτύξει οχήματα χωρίς οδηγό μέχρι τα μέσα του 2023, ενώ μόλις πέντε αμερικανικοί λιμένες χρησιμοποιούσαν ΤΝ και μηχανική μάθηση. Η κινεζική πρωτοπορία απειλεί πλέον άμεσα την παγκόσμια τεχνολογική κυριαρχία των ΗΠΑ.

