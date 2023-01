Εναν… Αμερικανό έκανε ο Σι υπουργό Εξωτερικών της Κίνας

Μα, είναι δυνατόν να συντελεστεί αιφνίδια επαναπροσέγγιση της Κίνας με τη Δύση; Δεν πέρασε πολύς καιρός αφότου ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είπε στον Πούτιν, μέσω τηλεδιάσκεψης βέβαια, ότι είναι έτοιμος να ανεβάσει το επίπεδο της στρατηγικής συνεργασίας με τη Ρωσία. Στη συνέχεια, πάντως, ο Σι έκανε αρκετές ενδιαφέρουσες κινήσεις στη σκακιέρα, οι οποίες υποδηλώνουν κάποια προσπάθεια επανάκτησης της χρήσιμης σχέσης με τις ΗΠΑ και με την Ευρώπη – χρήσιμης τόσο από πολιτικής απόψεως, όσο και από εμπορικής.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις ανήκουν στην Corriere della Sera, η οποία εξετίμησε δεόντως την τοποθέτηση του πρεσβευτή Τσιν Γκανγκ, 56 ετών, στη θέση του υπουργού Εξωτερικών της Κίνας. Την απόφαση έλαβε, εννοείται, προσωπικώς ο Σι. Ο Γκανγκ, λίγες ώρες πριν από την αλλαγή του χρόνου ήταν ακόμη πρεσβευτής στην Ουάσινγκτον. Και την τελευταία περίοδο των υψηλών εντάσεων (Ταϊβάν και σινορωσική φιλία) προσπάθησε να κρατήσει ανοικτό τον διάλογο με τους Αμερικανούς.

Ο Γκανγκ έκανε συμβολικές χειρονομίες: στις 28 Δεκεμβρίου, προτού αναχωρήσει από τις ΗΠΑ για να αναλάβει τα νέα καθήκοντά του, πήγε να δει έναν αγώνα μπάσκετ του ΝΒΑ. Και όχι μόνο τον είδε, αλλά έριξε και ο ίδιος ελεύθερες βολές, διασκεδάζοντας την ομήγυρη των φιλάθλων, αν και φορούσε το κοστούμι του. Καλά τα πήγε, έτσι οι Ιταλοί χαρακτήρισαν την εμφάνισή του «αξιοπρεπή». Το χάρηκε και ο ίδιος, αν κρίνει κανείς από την ανάρτηση που έκανε στο Twitter.

Tried my first throw at an NBA game @WashWizards . Also renewed our special relationship as Washington Wizards was the first NBA team to visit China in 1979 when our two countries established diplomatic relationship. pic.twitter.com/VCX7JncN7i

Στην ίδια πλατφόρμα, της οποίας μέχρι στιγμής υπήρξε επιμελής τροφοδότης και όπου έχει πάνω από 270.000 «οπαδούς», ο Γκανγκ προβάλλει πρωτοχρονιάτικο τσιτάτο του Σι, ώστε να το μελετήσουν οι Αμερικανοί: «Το έθνος μας είναι συνδεδεμένο με τον κόσμο» είχε πει ο πρόεδρος. Μεγάλες κουβέντες! Επιπλέον, ο Γκανγκ έγραψε και ένα αποχαιρετιστήριο σχόλιο στην Washington Post, υπενθυμίζοντας ότι «το μέλλον του πλανήτη εξαρτάται από τη σταθερή σχέση ΗΠΑ και Κίνας». Διαβεβαίωσε, δε, τους Αμερικανούς ότι κοντά τους έζησε «αξέχαστες στιγμές». Ποιος αμφιβάλλει…

An inspiring and uplifting 2023 New Year address by President Xi Jinping. As he pointed out that today’s China is a country closely linked with the world and we cherish peace and development and value friends and partners as we have always done. https://t.co/Ig5fIIJZZm pic.twitter.com/vqzp2470Zm

