Ο αγώνας τένις που προκάλεσε πολιτική κρίση στο Βερολίνο – στο στόχαστρο ο δήμαρχος

Στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής από τα Μέσα Ενημέρωσης, την αντιπολίτευση αλλά και πολιτικούς συμμάχους βρίσκεται ο δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ.

Ενας αγώνας τένις εν μέσω εκτεταμένου μπλακάουτ στη γερμανική πρωτεύουσα έχει προκαλέσει πολιτική θύελλα, αναδεικνύοντας ζητήματα ηγεσίας, διαχείρισης κρίσεων και πολιτικής αξιοπιστίας.

Η υπόθεση έχει λάβει διαστάσεις εσωκομματικής κρίσης. Την Πέμπτη (08/01) συνεδρίασε εκτάκτως η κοινοβουλευτική ομάδα του Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας, με μοναδικό θέμα τη στάση τού Βέγκνερ κατά την πρώτη ημέρα της εκτεταμένης διακοπής ρεύματος στις νοτιοδυτικές συνοικίες της πόλης.

Το μπλακάουτ έπληξε περίπου 100.000 πολίτες και διήρκεσε συνολικά πέντε 24ωρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα και την ασφάλεια των κατοίκων.

Οπως αποκαλύφθηκε, το περασμένο Σάββατο και ενώ είχε ενημερωθεί ήδη από τις 08:07 το πρωί για τη διακοπή στην ηλεκτροδότηση, ο Βέγκνερ έπαιζε για μία ώρα τένις -από τις 13:00 έως τις 14:00- μαζί με τη σύντροφό του, Καταρίνα Γκύντερ-Βουνς, υπουργό Παιδείας του Βερολίνου.

«Απλώς χρειαζόμουν να καθαρίσει το μυαλό μου. Ήμουν συνεχώς στο τηλέφωνο από τις 08:07», δήλωσε ο ίδιος στο τηλεοπτικό δίκτυο WELT, υποστηρίζοντας ότι αμέσως μετά επέστρεψε στη διαχείριση της κρίσης.

Ωστόσο, την επόμενη ημέρα, απαντώντας κατ’ επανάληψη σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το πού βρισκόταν το Σάββατο -καθώς δεν είχε εμφανιστεί στις πληγείσες περιοχές- ο δήμαρχος είχε δηλώσει ότι ήταν κλεισμένος στο γραφείο του στο σπίτι, συντονίζοντας τις προσπάθειες και ενημερώνοντας συνεχώς τις αρμόδιες υπηρεσίες. «Ούτε χάζευα ούτε ξεκουραζόμουν», είχε πει.

Τρεις ημέρες αργότερα, μετά την αποκάλυψη της εφημερίδας Tagesspiegel για την προπόνησή του, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι δεν είχε πει όλη την αλήθεια.

Σύμφωνα με ανταπόκριση της Φαίης Καραβίτη, για το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το Βερολίνο, στην υπόθεση ενεπλάκη και ο εκπρόσωπός του Μίχαελ Γκίνσμπουργκ, ο οποίος το Σάββατο είχε γράψει στο Χ ότι ο Κάι Βέγκνερ βρισκόταν στο Βερολίνο και συμμετείχε στη διαχείριση της κρίσης.

Επισήμως, η κοινοβουλευτική ομάδα του CDU δεν άσκησε κριτική στον δήμαρχο.

Ο ίδιος ζήτησε από τους βουλευτές τη στήριξή τους, μιλώντας για «εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση με τα ΜΜΕ» τόσο για τη διακοπή ρεύματος όσο και για τη συμπεριφορά του, παραδεχόμενος πάντως ότι η επικοινωνία θα έπρεπε να ήταν καλύτερη.

Σύμφωνα με τη Berliner Zeitung, ο κ. Βέγκνερ αναμένεται να τοποθετηθεί επισήμως στις 15 Ιανουαρίου.

Τη γραμμή άμυνας του κόμματος έδωσε ο υπεύθυνος εσωτερικής πολιτικής του CDU Μπούρκαρντ Ντρέγκερ, χαρακτηρίζοντας «παράλογο» το να συζητείται αν ένας δήμαρχος μπορεί να αφιερώσει μία ώρα στην άσκηση.

Στον αντίποδα, οι αντιδράσεις από τους κυβερνητικούς εταίρους και την αντιπολίτευση ήταν ιδιαίτερα σκληρές.

Ο επικεφαλής υποψήφιος του Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας στο Βερολίνο Στέφεν Κραχ διερωτήθηκε αν είναι χειρότερο το ψέμα προς τους πολίτες ή το γεγονός ότι ένας αγώνας τένις κρίθηκε πιο σημαντικός από την παρουσία του δημάρχου δίπλα στους πληγέντες.

Από την πλευρά των Πρασίνων, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Βέρνερ Γκραφ τόνισε ότι ο δήμαρχος γνώριζε πως δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά είχαν άμεση ανάγκη από θέρμανση και φως, ενώ άνθρωποι διέτρεχαν κίνδυνο.

Οι πολιτικές επιπτώσεις ενδέχεται να αποτυπωθούν και στην κάλπη, καθώς οι επόμενες κρατιδιακές εκλογές στο Βερολίνο είναι προγραμματισμένες για τον Σεπτέμβριο, με τον Κάι Βέγκνερ να διεκδικεί την επανεκλογή του.

