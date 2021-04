ΕΜΑ: Οι θρόμβοι από το εμβόλιο της AstraZeneca είναι πολύ σπάνια παρενέργεια

Η επιτροπή ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε το νεότερο συμπέρασμα για τη σύνδεση πρόκλησης θρόμβων στο αίμα μετά από εμβολιασμό με AstraZeneca, σύμφωνα με το οποίο «οι σπάνιοι θρόμβοι αίματος με χαμηλά αιμοπετάλια πρέπει να αναφέρονται πλέον στις πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου της AstraZeneca».

Επιπλέον, η επιτροπή αναφέρει πως τα άτομα που έχουν λάβει το εμβόλιο θα πρέπει να ζητήσουν ιατρική βοήθεια αμέσως εάν εμφανίσουν συμπτώματα αυτού του συνδυασμού θρόμβων αίματος και χαμηλών αιμοπεταλίων.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, αυτό το σύνδρομο εκδηλώνεται έπειτα από περίπου 7 με 14 ημέρες σε σχέση με τον εμβολιασμό και τα συμπτώματα που μπορεί να είναι ύποπτα είναι και θα πρέπει να μας ανησυχήσουν και να ενημερώσουμε τον γιατρό είναι:

Ωστόσο, όπως έσπευσε να διευκρινίσει η Εμερ Κουκ, εκτελεστική διευθύντρια της EMA, «τα οφέλη του εμβολίου συνεχίζουν να υπερτερούν των πιθανών κινδύνων».

EMA’s safety committee (#PRAC) has concluded its review of very rare cases of unusual blood clots with AstraZeneca #COVID19 vaccine.

👉https://t.co/WGsfRP8PTo pic.twitter.com/aeyzK3bfxd

— EU Medicines Agency (@EMA_News) April 7, 2021