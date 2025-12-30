Ελληνικό: Εισπράξεις €1,5 δισ. από αγοραστές σε 110 χώρες

Αγοραστικό ενδιαφέρον από 110 και πλέον χώρες προσελκύουν τα οικιστικά ακίνητα στο Ελληνικό, με σημαντική μερίδα να προέρχεται από Ελληνες της Ομογένειας στις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα της LAMDA Development, το ενδιαφέρον από ξένους αγοραστές για τις οικιστικές αναπτύξεις του The Ellinikon προέρχεται από περισσότερες από 110 χώρες.

Η αναλογία μεταξύ εγχώριων και διεθνών αγοραστών διαμορφώνεται σε 55% έλληνες και 45% διεθνείς αγοραστές, εκ των οποίων το 22% προέρχεται από την ελληνική ομογένεια.

Σημαντικό μέρος του διεθνούς ενδιαφέροντος καταγράφεται από έλληνες ομογενείς, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Καθοριστικό ρόλο έχουν διαδραματίσει τα road show που έχει οργανώσει η LAMDA, καθώς και οι προωθητικές ενέργειες για την προβολή του έργου στη διεθνή οικιστική και επενδυτική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα, κατά τη διάρκεια του Property Congress 2025, του θεσμού της αγοράς ακινήτων στην Αυστραλία που πραγματοποιήθηκε στο Περθ, η LAMDA παρουσίασε το The Ellinikon και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που αναδεικνύουν την Αθήνα ως διεθνή προορισμό σύγχρονης, βιώσιμης αστικής διαβίωσης.

Από την έναρξη του έργου μέχρι την 30.11.2025, οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ. Xαρακτηριστκό της ζήτησης, το γεγονός ότι το 84% από τις 671 κατοικίες της Little Athens έχει ήδη πωληθεί ή δεσμευθεί.

