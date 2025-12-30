Στο εργοτάξιο για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού ο Μητσοτάκης μαζί με Δούκα και Αλαφούζο

Στον Βοτανικό και το εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζί του, το παρών στην επιθεώρηση των έργων κατασκευής του νέου γηπέδου του Τριφυλλιού έδωσαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, στις δηλώσεις του, ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να παραδοθεί έγκαιρα, έτοιμο προς χρήση, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

«Η Διπλή Ανάπλαση από όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το νέο γήπεδο στολίδι – όπως το χαρακτήρισε – που θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο.

«Βλέπω με μεγάλη χαρά ένα γήπεδο που θα είναι πραγματικό στολίδι. Το αξίζει ο Παναθηναϊκός» τόνισε, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι το νέο γήπεδο του Τριφυλλιού «εντάσσεται στο πλαίσιο μιας φιλόδοξης διπλής ανάπλασης που είχαμε συμφωνήσει με την προηγούμενη δημαρχία και την υλοποιεί η νυν δημαρχία».

«Κάνουμε μια σημαντική ανάπλαση. Ο Ερασιτέχνης θα αποκτήσει τις δικές του εγκαταστάσεις και η περιοχή θα αποκτήσει καινούργια ζωή», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης με την παράλληλη υπενθύμιση ότι πρόκειται για ένα έργο με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, και για μία «επένδυση που όχι μόνο θα πιάσει τόπο, αλλά θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε την περιοχή».

«Προσβλέπουμε στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την παράδοση του έργου όπως έχει συμφωνηθεί. Χρόνια πολλά καλή χρονιά», κατέληξε στις δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός.

«Το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει η κοινοπραξία. Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάιο του 2026 και το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιεί ένα όνειρο των Παναθηναϊκών. Το έργο είχε σχεδιαστεί αρχικά το 2008», δήλωσε με τη σειρά του ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος. «Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε κάτι με εξέδρα του “Απόστολος Νικολαΐδης”, το έχουμε συζητήσει και με τον δήμαρχο, σαν μουσειακό αντικείμενο και ένα γηπεδάκι να παίζουν τα παιδιά εκεί ώστε να έχει και στην Αθήνα ένα κέντρο να παίζουν τα παιδιά. Καλή χρονιά και καλή μας τύχη σε όλους», κατέληξε ο πρόεδρος της «πράσινης» ΠΑΕ Για ένα «εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας κυβέρνησης, αυτοδιοίκησης, ΠΑΕ – ένα στολίδι, όπως είπε, στο κέντρο της Αθήνας», μίλησε από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, χαιρετίζοντας την πρόοδο των εργασιών κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News