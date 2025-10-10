Ελληνικά νοσοκομεία: Εξι στους 10 νοσηλευτές έχουν κάνει λάθος στα φάρμακα

Υποστελέχωση και εξαντλητικές βάρδιες δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για λάθη στα ελληνικά νοσοκομεία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έξι στους δέκα νοσηλευτές να έχουν κάνει κάποιο λάθος με την χορήγηση φαρμάκων στους ασθενείς.

Αυτό διαπιστώνει μελέτη από τρία ελληνικά πανεπιστήμια (Θεσσαλίας, Πατρών και Ιωαννίνων), που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Μάρτιο στο περιοδικό AIMS Public Health και στοιχεία της οποίας παρουσιάζει η «Καθημερινή».

Στη μελέτη συμμετείχαν 514 νοσηλευτές από τέσσερα τεταρτοβάθμια νοσοκομεία της χώρας, περιλαμβανομένου του μεγαλύτερου, δηλαδή του Ευαγγελισμού (τα άλλα τρία είναι το Νοσοκομείο Νίκαιας, το Πανεπιστημιακό της Λάρισας και το Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη).

Σύμφωνα με την σχετική δημοσίευση, 64,4% των ερωτηθέντων παραδέχτηκε ότι είχε κάνει λάθος στη χορήγηση φαρμάκου τον τελευταίο χρόνο. Τα πιο συχνά λάθη σχετίζονται με λάθος φάρμακο (33,7%), λάθος δόση (16%) ή λάθος ώρα χορήγησης (15,4%). Περίπου τρεις στους δέκα νοσηλευτές (34%) πιστεύουν ότι τα περισσότερα λάθη γίνονται στην απογευματινή βάρδια, ενώ σε ποσοστό 26,1% θεωρούν πως δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις βάρδιες.

Αρα, σύμφωνα με την έρευνα, λάθη γίνονται. Ομως, σπάνια αναφέρονται: 62,1% των νοσηλευτών δεν ανέφερε ποτέ κάποιο λάθος κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Το 41,9% παραδέχτηκε ότι έκρυψε λάθος από φόβο και το 59,0% από ενοχές. Περισσότεροι από τους μισούς (54,7%) προσπάθησαν να βελτιωθούν μέσω εκπαίδευσης, ενώ συζήτησαν τα λάθη με προϊσταμένους (77,6%) ή συναδέλφους (73,0%).

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας όσοι εργαζόμενοι παραδέχτηκαν ότι είχαν κάνει λάθος στη χορήγηση φαρμάκων τον τελευταίο χρόνο, ανέφεραν παράλληλα μεγαλύτερη πίεση στη δουλειά, περισσότερα περιστατικά εκφοβισμού, κουτσομπολιού και συγκρούσεων, καθώς και περισσότερες εμπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησης και σωματικής βίας στον χώρο εργασίας…

Εξάλλου, πρόσφατη ανασκόπηση 32 μελετών διεθνώς εντόπισε ότι ο σημαντικότερος λόγος εσφαλμένης χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής από τους νοσηλευτές είναι η επαγγελματική εξουθένωση.

Οι ερευνητές εξηγούν στην Καθημερινή ότι σύμφωνα με άλλες καταγραφές τους, «66% των νοσηλευτών στα ελληνικά νοσοκομεία βιώνει υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ περίπου οι μισοί εκφράζουν την επιθυμία είτε να αποχωρήσουν από το συγκεκριμένο πόστο είτε ακόμη και να αλλάξουν επάγγελμα».

Οι ίδιοι προσθέτουν πως «δεν υπάρχει εμπιστευτικός μηχανισμός αναφοράς λαθών. Οι νοσηλευτές δεν αναφέρουν λάθη όταν φοβούνται κυρώσεις ή στιγματισμό. Επιπλέον, δεν υπάρχει κουλτούρα ασφάλειας, η οποία αναγνωρίζει ότι το ανθρώπινο λάθος είναι απόρροια του συστήματος και δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες ώστε το λάθος να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία για μάθηση και όχι ως αιτία τιμωρίας».

