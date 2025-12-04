Νότια Κορέα: Εφαρμογή εντοπίζει εμμονικούς που παρενοχλούν γυναίκες

Οι Αρχές της Νότιας Κορέας αναπτύσσουν μια εφαρμογή κινητών για τα θύματα εμμονικής παρακολούθησης, ώστε να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο την τοποθεσία των stalkers τους, εάν αυτοί βρίσκονται κοντά. Η εφαρμογή, που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης της ασιατικής χώρας αυτή την εβδομάδα, αποτελεί μέρος μιας εγκεκριμένης τροποποίησης του νόμου περί ηλεκτρονικής παρακολούθησης που ισχύει στη χώρα.

Οι stalkers (άτομα που ακολουθούν και παρενοχλούν το αντικείμενο της εμμονής τους) προκαλούν ευρύτερη ανησυχία στους πολίτες της Νότιας Κορέας, καθώς εγκλήματα υψηλού προφίλ που σχετίζονται με αυτή τη μορφή παρενόχλησης έχουν γίνει πρωτοσέλιδα τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα θύματα παρενόχλησης μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω γραπτών μηνυμάτων στα κινητά τους όταν οι stalkers τους βρίσκονται κοντά – αν και αυτά δεν αποκαλύπτουν την ακριβή τοποθεσία τους. Ετσι, τα θύματα δυσκολεύονται να προσδιορίσουν την κατεύθυνση των δραστών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης της Νότιας Κορέας.

Με τον αναθεωρημένο νόμο τα θύματα θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν την τοποθεσία του stalker τους σε χάρτη στα κινητά τους τηλέφωνα σε πραγματικό χρόνο, οπότε θα έχουν την ευκαιρία να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Οι Αρχές παρακολουθούν την τοποθεσία των δραστών μέσω ηλεκτρονικών συσκευών που τους έχουν φορέσει.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζει την ενσωμάτωση του συστήματος παρακολούθησης στην εθνική τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν αστυνομικές δυνάμεις για την προστασία των θυμάτων όποτε αυτό απαιτείται. Η διαδικασία ενσωμάτωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο έτος, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πολλοί Νοτιοκορεάτες εκφράζουν ανησυχία για την εκτεταμένη εξάπλωση της παρενόχλησης στη χώρα, την οποία θεωρούν μέρος του ευρύτερου προβλήματος της βίας κατά των γυναικών – πολλές εκ των οποίων έχουν συχνά βιντεοσκοπηθεί από κρυφές κάμερες και έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με ακραίες απειλές επειδή δηλώνουν φεμινίστριες.

Το 2022 η δημόσια οργή ξεχείλισε όταν μια νεαρή γυναίκα δολοφονήθηκε από πρώην συνάδελφό της που την παρακολουθούσε εμμονικά για πολλά χρόνια. Παρότι η άτυχη γυναίκα τον είχε καταγγείλει στην αστυνομία, εκείνος δεν συνελήφθη ούτε του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, καθώς οι Αρχές θεωρούσαν τις απειλές του «χαμηλού ρίσκου».

Το 2021 η Νότια Κορέα εισήγαγε έναν νόμο κατά της παρενόχλησης που επιφέρει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών για τους παραβάτες, και μέγιστο πρόστιμο ύψους 30 εκατ. κορεατικών γουόν (17.500 ευρώ). Δύο χρόνια αργότερα το Κοινοβούλιο αναθεώρησε τον νόμο, μειώνοντας τα δικονομικά εμπόδια για τη δίωξη των stalkers.

Από τότε ο αριθμός των καταγγελιών έχει αυξηθεί, από 7.600 το 2022, σε περισσότερες από 13.000 πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης της χώρας.

