Ντουμπάι: Εστιατόριο προσφέρει «ταρτάρ δεινοσαύρου» από σεφ ΤΝ!

Νέο εστιατόριο στο Ντουμπάι υπερηφανεύεται για τον «πρώτο σεφ Τεχνητής Νοημοσύνης» στον κόσμο – την τελευταία επιδεικτική βουτιά στη νέα τεχνολογία μιας πόλης που επιδεικνύει εμμονή με την αιχμή του τεχνολογικού μέλλοντος, σύμφωνα με δημοσίευμα της καναδικής εφημερίδας National Post.

Η πόλη των Αραβικών Εμιράτων γίνεται ολοένα και πιο γνωστή για την αναπτυσσόμενη γαστρονομική σκηνή της, με χιλιάδες αναδυόμενα εστιατόρια – από πολυτελή, βραβευμένα με αστέρια Michelin, μέχρι φθηνές ταβέρνες που σερβίρουν αυθεντικό street food από όλη τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Αλλά στο εστιατόριο «Woohoo» ο εγκέφαλος πίσω από το μενού δεν είναι ανθρώπινος, αλλά ένα πρόγραμμα ΤΝ, γνωστό ως «σεφ Aiman», εκπαιδευμένο σε χιλιάδες συνταγές και σε δεκαετίες μαγειρικής έρευνας και μοριακής γαστρονομίας.

Ο σεφ Aiman ​​μπορεί επίσης να βελτιστοποιήσει τα μενού και να εξισορροπήσει τις γεύσεις, σύμφωνα με το εστιατόριο. Ωστόσο η πραγματική δουλειά της προετοιμασίας και του σερβιρίσματος του φαγητού παραμένει προς το παρόν σε ανθρώπινα χέρια. Ο τούρκος συνιδρυτής του, Αχμέτ Οϊτούν Τσακίρ, ισχυρίζεται ότι «στο μέλλον η ΤΝ θα δημιουργεί ίσως καλύτερα πιάτα από τους ανθρώπους».

Παρότι το μενού του «Woohoo» αποτελείται κυρίως από διεθνή πιάτα fusion, ξεχωρίζουν κάποιες δημιουργίες της ΤΝ, μεταξύ των οποίων ένα εντυπωσιακό «ταρτάρ δεινοσαύρου», μια… αναδημιουργία της γεύσης των εξαφανισμένων ερπετών.

Το εστιατόριο δεν αποκαλύπτει τη συνταγή του αναπάντεχου ταρτάρ, η οποία δημιουργήθηκε με χρήση χαρτογράφησης DNA. Με τιμή 50 ευρώ, το πιάτο έχει γεύση συνδυασμού ωμών κρεάτων και σερβίρεται σε ένα παλλόμενο πιάτο για να δείχνει σαν να αναπνέει. Πολλοί πελάτες του εστιατορίου το βρίσκουν νοστιμότατο.

Το φουτουριστικό εστιατόριο προβάλλει ολογράμματα δημιουργημένα μέσω ΤΝ και κινούμενα σχέδια επιστημονικής φαντασίας, ενώ στο κέντρο του διαθέτει έναν γιγάντιο κυλινδρικό υπολογιστή, ο οποίος παρουσιάζεται ως το ψηφιακό κεντρικό πλαίσιο που τροφοδοτεί τα φώτα και τις παραστάσεις καπνού.

Ο… ανθρώπινος (τούρκος) σεφ του «Woohoo», Σερχάτ Καρανφίλ, επιβλέπει το μαγείρεμα και την τελική παρουσίαση των πιάτων και παραδέχεται ότι δεν συμφωνεί πάντα με τις αρχικές επιλογές για τις συνταγές του σεφ της ΤΝ. Εξηγεί ότι αν βρει κάποιο πιάτο υπερβολικά πικάντικο, το συζητά με τον σεφ Aiman και μαζί βρίσκουν την κατάλληλη γευστική ισορροπία.

Ο Τσακίρ ελπίζει ότι ο ψηφιακός σεφ του θα γίνει κάποτε «ο επόμενος Γκόρντον Ράμσεϊ», δεν συμφωνούν όμως όλοι μαζί του. «Οι σεφ ΤΝ δεν είναι πραγματικοί», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο βραβευμένος σεφ Μοχάμεντ Ορφαλί.

Το εστιατόριο Orfali Bros του σύρου σεφ στο Ντουμπάι κέρδισε ένα αστέρι Michelin πέρυσι, ενώ το 2022 η πόλη έγινε η πρώτη της Μέσης Ανατολής που εντάχθηκε στον έγκριτο γαστρονομικό οδηγό. Το μαγείρεμα απαιτεί «ψυχή», εξηγεί ο Ορφαλί, χρησιμοποιώντας τον αραβικό όρο «νάφας», που περιγράφει την προσωπική κλίση ενός μάγειρα για τη μαγειρική και την ικανότητά του να δημιουργεί εξαιρετικά γεύματα.

«Η ΤΝ δεν έχει συναισθήματα ή αναμνήσεις, δεν έχει “νάφας”, δεν μπορεί να προσφέρει ψυχή στα πιάτα της», εξηγεί ο Ορφαλί. Ο ίδιος περιορίζει τη χρήση της τεχνολογίας στο κατάστημά του αποκλειστικά σε διοικητικά καθήκοντα, όπως καθορισμό του προγραμματισμού της κουζίνας και παροχή πρόσθετης έρευνας. Το πρόγραμμα λειτουργεί ως βοηθός στην κουζίνα, αλλά δεν μαγειρεύει.

Παρ’ όλα αυτά, το «Woohoo» έχει απήχηση σε πελάτες που είναι εξοικειωμένοι με τις πολυτελείς προσφορές του Ντουμπάι – μιας τεχνολογικά προηγμένης μεγαλούπολης με τάση για σπατάλες και θεάματα, όπου η ΤΝ έχει μέχρι και δικό της υπουργό!

«Οι πάντες υποστηρίζουν αυτές τις ιδέες εδώ στο Ντουμπάι», ισχυρίζεται ο Τσακίρ. Το εστιατόριό του έχει προκαλέσει σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έναν λογαριασμό Instagram αφιερωμένο στον σεφ της ΤΝ, ο οποίος χρησιμοποιεί το άβαταρ του «σεφ Aiman» ​​σε βίντεο που μοιράζονται συμβουλές και μαγειρικές συνταγές.

