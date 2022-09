ΕΕ: Διαφωνία για το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου

Χωρίς συμφωνία επί της πρότασης επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, αλλά με πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα για να γεφυρωθούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή το απόγευμα το έκτακτο συμβούλιο υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ο έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι εντός της ερχόμενης εβδομάδας, οι υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Ισπανίας, συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να κατατεθεί μία κοινή πρόταση στην Επιτροπή για ένα γενικό πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Ενέργειας της Τσεχίας και προεδρεύων του συμβουλίου, Γιόζεφ Σικέλα, ο οποίος ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε του συμβουλίου ότι ναι μεν «υπάρχουν τεχνικές διαφορές» μεταξύ των δεκαπέντε χωρών που θέλουν το γενικό πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου, αλλά συμφωνήθηκε να συσταθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να αξιολογηθούν οι πιθανές επιλογές.

Οπως εξήγησε ο σσέχος υπουργός, υπάρχουν δύο κοινοί στόχοι: Ο πρώτος είναι να μειωθεί η τιμή του φυσικού αερίου, χωρίς να δοθεί κίνητρο για την αύξηση της κατανάλωσης και ο δεύτερος είναι να μην επιτρέψουμε τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου να επηρεάζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

«Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των προσδοκιών των ευρωπαίων πολιτών και να δράσουμε τώρα –πάρα πολύ γρήγορα», είπε ο Σικέλα, διαβεβαιώνοντας, παράλληλα, ότι η τσεχική προεδρία της ΕΕ θα συγκαλέσει όσα έκτακτα Συμβούλια χρειαστούν για να βρεθεί λύση.

Από την πλευρά της, η Επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον, τόνισε ότι ένα γενικό πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου «θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού ενέργειας στην ΕΕ» και σημείωσε ότι σε κάθε περίπτωση, ένα τέτοιο μέτρο θα πρέπει να συνδυαστεί με μέτρα που να μειώνουν τη ζήτηση του φυσικού αερίου.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η Επιτροπή θα συμπεριλάβει πρόταση για γενικό πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, όταν θα παρουσιάσει το σχέδιο δράσης στις 4 Οκτωβρίου, η κυρία Σίμσον αρκέστηκε να πει ότι «το πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου είναι μια νόμιμη επιλογή, αλλά απαιτεί ριζική παρέμβαση στην αγορά». Αυτό σημαίνει, εξήγησε η Επίτροπος, ότι πρέπει να πληρούνται αρκετοί αδιαπραγμάτευτοι όροι για να λειτουργήσει το ανώτατο όριο στην τιμή.

«Συμφωνήσαμε με τα κράτη-μέλη ότι θα παράσχουν περαιτέρω στοιχεία», είπε και πρόσθεσε ότι από τη δική της πλευρά, η Επιτροπή έχει εκφράσει την ετοιμότητά της να βάλει ένα προσωρινό ανώτατο όριο στην τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας –να μέτρο το οποίο επίσης θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την άποψη της Επιτροπής.

Η Κάντρι Σίμσον τόνισε, εξάλλου, ότι η Επιτροπή πιστεύει ότι χρειάζεται να επιβληθεί ένα πλαφόν στο ρωσικό φυσικό αέριο μέσω αγωγών και LNG, ωστόσο, όπως είπε, «δεν υπάρχει η απαραίτητη συναίνεση μεταξύ των χωρών μελών» για κάτι τέτοιο.

Εξάλλου, η κυρία Σίμσον τόνισε ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των χωρών-μελών να διαπραγματευτούν χαμηλότερες τιμές με «αξιόπιστους» προμηθευτές και επεσήμανε ότι η Επιτροπή θα προχωρήσει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.

Η Επίτροπος Ενέργειας προέβλεψε, πάντως, ότι δεν θα είναι ένας εύκολος χειμώνας για την Ευρώπη και ότι ο επόμενος χειμώνας θα είναι ακόμα πιο δύσκολος.

Τέλος, ο προεδρεύων του συμβουλίου, κ. Σικέλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πολιτική συμφωνία σχετικά με τα μέτρα για τον μετριασμό των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία περιλαμβάνουν την υποχρεωτική μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ένα ανώτατο όριο στα έσοδα όσων παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με άλλες τεχνολογίες και συνεισφορά αλληλεγγύης από τους παραγωγούς ορυκτών καυσίμων.

«Είμαστε σε ενεργειακό πόλεμο με τη Ρωσία, ο πόλεμος αυτός έχει επιπτώσεις στη βιομηχανία μας. Χρειάζεται περαιτέρω συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο», κατέληξε ο τσέχος υπουργός.

