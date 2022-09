Ο Πούτιν θριαμβολογεί: «Η νίκη θα είναι δική μας»

Μετά την ανακοίνωση από τον Βλαντίμιρ Πούτιν της προσάρτησης τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια) και την υπογραφή των σχετικών διαταγμάτων, ο ρώσος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Κόκκινη Πλατεία στο κέντρο της Μόσχας διαβεβαίωσε τους συμπολίτες του ότι η χώρα τους θα πετύχει «νίκη» στον πόλεμο που διεξάγει ενάντια στην Ουκρανία,

«Η νίκη θα είναι δική μας!», είπε ο ρώσος πρόεδρος κατά τον εορτασμό της προσάρτησης των ουκρανικών περιφερειών, υπό το χειροκρότημα ενός πλήθους πολλών χιλιάδων υποστηρικτών, ορισμένοι από τους οποίους κυμάτιζαν ρωσικές σημαίες.

“Victory will be ours”

Speaking at a concert in Moscow’s Red Square, Vladimir Putin says “we will do everything” to support the people of Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzia, as he announces the formal annexation of the four Ukrainian regions. https://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/zrZuf3zvO6

— Sky News (@SkyNews) September 30, 2022